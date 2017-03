Geldregen für Oberhaveler Sprach-Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

Neun Einrichtungen im Landkreis erhalten bis zu 100 000 Euro (siehe Kasten). Schwerpunkte des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" sind neben der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung die Förderung einer inklusiven Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Es richtet sich hauptsächlich an Kindertageseinrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Über das Bundesprogramm wird in den Einrichtungen jeweils eine halbe Stelle für eine zusätzliche Fachkraft gefördert, die das Kita-Team darin unterstützt, die Handlungskompetenzen in Bezug auf die Programmschwerpunkte fortlaufend weiterzuentwickeln. Einrichtungen mit über 160 Kindern können in Abstimmung mit dem zuständigen Landesministerium die Förderung einer zweiten halben Stelle beantragen.

Uwe Feiler begrüßt die Bundesförderung: "Gerade unsere Jüngsten brauchen Unterstützung von Anfang an. Wenn sie bereits in früher Kindheit lernen, sich richtig auszudrücken, wurde ein wichtiger Meilenstein für eine gute sprachliche Entwicklung gesetzt. Deshalb freut es mich besonders, dass auch in Oberhavel Kindertageseinrichtungen vom Förderprogramm des Bundes profitieren."