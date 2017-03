Paradoxe Niederlage beim Rückrundenstart

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nach einem unglücklichen Heim-Remis in letzter Sekunde am ersten Spieltag haben die B-Junioren des FC Schwedt zum Rückrundenstart in der Brandenburgliga beim SV Babelsberg II unnötig alle drei Punkte abgegeben. Die Gastgeber erzielten aus "eineinhalb" Torschüssen zwei Treffer und gewannen die Partie.