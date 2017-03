"Zwei Liepnitzseeläufe sind einfach zu viel"

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Göritz, die zwei Läufe um den Liepnitzsee im Frühjahr und Herbst stehen bei den meisten Barnimer Läufern fest im Kalender. Warum soll es künftig nur noch einen geben?

Weil wir ganz einfach zu wenig ehrenamtliche Helfer haben. Wir brauchen für die Ausrichtung des Liepnitzseelaufes rund 25 Helfer. Aber es ist bei uns wie in jedem anderen Verein: Es gibt eine Handvoll Leute, die immer mithelfen und die anderen, die dazu nur gelegentlich oder unter Androhung von Sanktionen bereit sind. Und die, die seit Jahren mithelfen, werden auch nicht jünger. Das wird einfach zu viel. Dazu kommt, dass wir als Verein zahlreiche andere Events wie den Liepnitzsee-Triathlon und die 24-Stunden-von-Bernau organisieren.

Hat das der Vorstand alleine entschieden?

Nein, wir haben innerhalb des Vereins gefragt, was die Leute von einer Reduzierung halten. Dabei kam heraus, dass es den meisten Leuten egal ist.

Für die Barnimer Läufer wird das ein großer Verlust sein.

Für einige vielleicht schon, gerade für die, die in der Nähe wohnen. Aber es gibt ja eigentlich genug Lauf-Events im Barnim. Im Barnimer Laufcup für dieses Jahr ist der Herbstlauf schon nicht mehr mit drin. Das fällt aber gar nicht auf, weil eine Veranstaltung in Zerpenschleuse dazu gekommen ist. Es entsteht also kein Vakuum.

Gäbe es die Möglichkeit, dass ein anderer Verein den Herbst-Liepnitzseelauf übernimmt?

Ja, natürlich. Wir selbst haben die Veranstaltung ja auch vor 15 Jahren von den Bernauer Bären übernommen. Wir sind dann natürlich auch gerne bereit, unsere Erfahrungen an den möglichen neuen Veranstalter weiterzugeben.