Die Reitweiner wollen selbst anpacken

artikel-ansicht/dg/0/

Reitwein (MOZ) Eigeninitiative statt weiter auf Fördergeld hoffen und warten. - Das soll die Devise für den weiteren Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses im Oderbruchort sein. Bislang seien alle Fördermittelanträge für das Gemeindezentrum "ins Leere gelaufen", resümierte der Vorsitzende des Bauausschusses der Gemeinde, Johannes Darrelmann, in der jüngsten Beratung der Reitweiner Abgeordneten. Doch nun gebe es eine Initiative: Am kürzlich ins Leben gerufenen Stammtisch sei die Idee geboren worden, den bislang unsanierten, leer stehenden Raum zwischen dem Jugendklub und Gemeindesaal in Eigeninitiative herzurichten, berichtete Darrelmann.