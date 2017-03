Laurentiusschüler feiern ihre Talente

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Seit den Winterferien hatten die Klassen geprobt, am Dienstag standen sie dann endlich auf der Bühne in der Aula der Laurentiusschule. "Bei unserer Talenteshow zeigt jeder, was er kann", erklärte Schulleiterin Marlies Sydow. Die Sechs- bis 18-Jährigen tanzten, sangen, zeichneten, musizierten. Um einen Pokal ging es am Ende aber nicht. "Wir werten das nicht, das ist immer ungerecht und man kann die Auftritte schwer vergleichen", sagte die Schulleiterin. Denn manche Schüler meisterten die Show allein, andere standen in Gruppen oder als Klasse auf der Bühne oder spannten gar die Musiklehrer ein.