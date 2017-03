Fraktionen schlagen Mehrausgaben vor

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Etwa ein Dutzend Änderungsanträge zum Haushalt 2017 brachten die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung in den vergangenen Tagen ein. "Alle Probleme, die wir auf der Haushaltsklausur Anfang März diskutiert haben, wurden zu Anträgen", resümierte der Vorsitzende des Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschusses Ulrich Junghanns (CDU) am Montag. Nahezu alle Anträge haben Mehrausgaben zur Folge.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559347/

Ende Februar war bekanntgeworden, dass der Stadt geplante Einnahmen von 5 Millionen Euro aus Steuern und vom Bund weggebrochen sind. Trotzdem konnte der Fehlbetrag inzwischen größtenteils ausgeglichen worden. Das Defizit des Haushalts beträgt aber immer noch 7,34 Millionen Euro und liegt damit um 340 000 Euro über der vom Land geforderten Defizitgrenze. Dieses Defizit erhöht sich mit den Anträgen weiter.

Bei Stadtverordneten ließ der schnelle Ausgleich des zusätzlichen 5-Millionen-Ausfalls durch die Verwaltung Zweifel an der Solidität des überarbeiteten Haushalts aufkommen. Zudem unterstellten sie, dass die Verwaltung diese Entwicklung hätte früher erkennen müssen.

Die Fraktionen reagierten ihrerseits nun mit zusätzlichen Ausgabenforderungen. Allein die Linken brachten gemeinsam mit den Fraktionen von SPD und Grüne/BI/Pirat sechs Anträge ein. Unter anderem wird der OB beauftragt, in den Haushalt 2017 162 500 Euro für die Entlastung von Eltern bei Kita-Gebühren einzustellen. Für das Moderne Theater Oderland sollen 20 000 Euro bereitgestellt werden. Linken-Fraktionschef René Wilke begründete den Antrag, eine Kaufoption für das Alte Kino zu prüfen und entsprechende Mittel in die Haushalte der Folgejahre einzustellen. Zugleich sollten die Investitionsmaßnahmen Slubicer Straße zurückgestellt werden - bis eine Geamtkonzeption für diese vorliegt. Am 27. März will sich der Hauptausschuss dann mit den Antworten der Rathausspitze dazu beschäftigen.