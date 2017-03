Neuregelung zu Garagen bestätigt

artikel-ansicht/dg/0/

Dass ein Teil der Garagenbesitzer bzw. -nutzer die Situation anders sieht als die Verwaltung, wurde auch bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wieder deutlich. So fragte Hans Eichenberg aus dem Garagenkomplex Hohensteiner Chaussee/Am Flugplatz, warum die Stadt nicht das Gespräch suche, wo doch in der vorangegangenen Ausschussrunde noch "Diskussionsbedarf" erkannt worden sei. Bürgermeisterin Elke Stadeler hielt entgegen, dass man zu einem Thema noch nie so oft mit Betroffenen geredet habe wie zu den Garagen. Und außerdem gebe es ja auch noch Spielraum für die Verhandlungen mit den Vereinen, die existieren oder sich bis spätestens Ende Mai gegründet haben sollen. Deshalb sei die Vorlage in der Beziehung bewusst auch allgemeiner gehalten, erläuterte Linken-Fraktionschef Ronny Kühn, der dies im Finanz- und Wirtschaftsausschuss mit auf den Weg gebracht hatte. Und damit verhandlungsunerprobte Bürger nicht von der Stadt übervorteilt würden, lasse man sich die Ergebnisse vor der Unterzeichnung noch in seinem und im Hauptausschuss vorlegen.

Für den 1. April ist gerade im Bereich Hohensteiner/Am Flugplatz die Gründung eines Vereins anberaumt. Bei einem ersten Treffen Anfang Februar hatten sich etwa 100 Personen für eine Mitgliedschaft interessiert. Allerdings gibt es in dem Komplex fast 1000 Garagen. Deshalb zweifelte zum Beispiel Wolfgang Wetzig (Linke) an, dass 100 Leute für den gesamten Bereich die Verkehrssicherung bzw. die Anliegerpflichten an öffentlichen Straßen - also beispielsweise den Winterdienst - gewährleisten könnten, was ein Ziel der künftigen Partnerschaft von Stadt und Vereinen ist.

Dessen ist sich auch die Verwaltung bewusst. Welche Pflichten die Vereine übernehmen, werde ja erst noch besprochen, so Birgit Bärmann, Fachbereichsleiterin Technische Dienste im Rathaus. Sie stellte in Aussicht, dass ein Teil der Einnahmen aus der Vermietung auch für solche Zwecke in die Anlagen fließen könne. Allerdings werde es nur Leistungen in "angemessenem Rahmen" geben, ergänzte die Bürgermeisterin. Man werde sich zum Beispiel an der Müllentsorgung beteiligen oder mal den Straßenhobel durchschicken. Und bei Anlagen mit vielen Bäumen könne Vereinen auch nicht die gesamte Sicherungspflicht überlassen werden, hieß es.

Vorgesehen ist mit der Neuregelung sowohl für Vereine wie auch für Garagenmieter ohne Verein eine Erhöhung der Entgelte. Vereinsmitglieder sollen künftig statt derzeit 5,11 Euro im Monat glatt zehn Euro bezahlen, und von Mietern werden statt bislang 15 Euro monatlich dann 17 Euro verlangt. Dieser Satz soll auch von all jenen fällig werden, die derzeit noch die Garage in ihrem Eigentum haben und sich keinem Verein anschließen. Sie sollen die Kündigung ihrer derzeitigen Verträge erhalten. In der Folge werde das städtische Eigentum an Grund und Boden mit den darauf befindlichen Aufbauten vereinigt.

Nach einer Übersicht aus dem Rathaus wird damit gerechnet, dass von derzeit etwa 1600 Garagen in privatem Eigentum etwa die Hälfte verbleibt. Die Zahl der Mietgaragen in den neun Komplexen würde demnach von derzeit knapp 350 auf mehr als 1100 steigen. Neben den bereits existierenden Vereinen im Grund und Mühlenberg sei die Bildung von drei weiteren avisiert worden, in einem Fall wollten sich die Nutzer einem bestehenden Verein anschließen. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass sich die Einnahmen aus Miete und Pacht von derzeit rund 160 000 Euro verdoppeln werden.