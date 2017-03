Bauernverband mit neuem Geschäftsführer

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Kreis-Bauernverband Oder-Spree bekommt einen neuen Geschäftsführer. Ab 1. April übernimmt der 49-Jährige Karsten Lorenz den Posten. Derzeit wird er von der amtierenden Geschäftsführerin Ruth Ulbrich eingearbeitet. Die 64-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand und hat für eine kompetente Nachfolge gesorgt. Karsten Lorenz bringt alles mit, was er für diese Aufgabe braucht: Er ist relativ jung, auf dem Dorf groß geworden und lebt in Werder (ein Ortsteil von Tauche), er hat Agrarwissenschaften studiert und promoviert.