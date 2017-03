Baubedarf im Bahnhofs-Umfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Wir sind ins Träumen geraten", schloss Roland Schröder von der Landesweiten Planungsgesellschaft (LPG) die Auswertung der 2. Planungswerkstatt für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK). Sie fand am Montag von 16 bis 20 Uhr mit rund 30 Bürgern statt und hatte sich speziell mit den Themen Verkehr, Wohnen und Innenstadt befasst. "Im Moment dürfen wir noch träumen, noch sind wir in dieser Phase. Dann aber müssen wir konkretisieren und sehen, was machbar und finanzierbar ist", so Schröder.

Die Tagung, zu der allerdings nach der überaus gut besuchten Vorstellung des Projekts mehr Teilnehmer erwartet worden waren, fand in drei Gruppen statt. Diese wechselten jeweils zu den LPG-Mitarbeitern, welche sich auf eines der drei Themen spezialisiert hatten und unter den Rubriken "Informationen", "Handlungsbedarf" und "Ideen" das aufnahmen, was die Bürger an Vorstellungen für die Entwicklung ihrer Stadt zusammentrugen. Das wurde stichpunktartig übersichtlich auf verschiedenfarbigen Karten auf Stellwände gepinnt.

Bei dem Thema Verkehr stand der noch ungenügende Zustand der Burgstraße und des Bahnhofumfeldes ganz oben. Die Parkplatzsituation in der Innenstadt wurde für Besucher als gut eingeschätzt, nicht aber für Anlieger. Bemängelt wurden die schlechte Erreichbarkeit der Ortsteile durch den Öffentlichen Personennahverkehr, das Umsteigen vom Zug in die S-Bahn in Königs Wusterhausen und der fehlende Anschluss an den Bus am Bahnhof Storkow. Angeregt wurde ein Verkehrsleitsystem.

Das Thema Wohnen konzentrierte sich auf angepasste Wohnungsgrößen für Senioren, für Alleinstehende und für junge Familien. Ein Bedarf an Bauland wurde erkannt sowie an Verdichtung und Lückenschließung. Es gab konkrete Vorschläge für Flächen, die bebaut werden sollten.

In die Betrachtung der Situation in der Innenstadt wurde der Storkower See einbezogen. Es solle ein Verbindung zwischen Markt und See geschaffen werden, wobei die Zugänglichkeit des Sees verbesserungsbedürftig sei. Wieder wurde stark beklagt, dass der Markt kein Ort ist, der zum alltäglichen Leben der Storkower gehört. "Die Leute gehen zu den Discountern", wurde festgestellt, und es wurden Ideen entwickelt, wie man den Markt für Einheimische und Gäste attraktiv machen kann.

Die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes bis 2030 ist nötig, um entsprechende Fördermittel beantragen zu können. Die Arbeit daran zieht sich in acht Planungswerkstätten mit den Bürgern bis zum Ende des Jahres hin.

Nächste Planungswerkstatt: 30. März auf der Burg Storkow zu den Themen Handel, Wirtschaft, Tourismus, Stadtmarketing. Die Anfangszeit wird noch bekanntgegeben.