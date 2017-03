Finower Lokalpatrioten verbünden sich

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) ist dem Stadtteilverein Finow beigetreten, der damit 33 Mitglieder hat. Beide Partner sehen in diesem Schritt einen Beleg für die bereits hervorragende Zusammenarbeit, die zum gegenseitigen Vorteil weiter ausgebaut werden soll. "Für uns ist der Beitritt der WBG ein Zeichen der Wertschätzung, über das wir uns ungemein freuen", sagt Viktor Jede, der dem Verein vorsteht, der sich dafür einsetzt, Finow in jeder Beziehung attraktiver zu machen. Da passe es doch prima, dass die Genossenschaft, die allein in Finow über 850 Wohnungen verfüge, ab sofort mit im Boot sitze.

"Es liegt ja auch in unserem Interesse, dass Finow nicht für immer und ewig als Vorstadtteil wahrgenommen wird und dass wir der Innenstadtprägung, die für ganz Eberswalde durchaus ihre Berechtigung hat, gemeinschaftliches Finower Engagement entgegensetzen", sagt Volker Klich, der als Vorstandsvorsitzender der WBG in der Verantwortung steht. Er selbst sei mehrfach auf die Arbeit des Stadtteilvereins angesprochen und neugierig gemacht worden - so bei seinen Friseurbesuchen, die er bewusst in Finow absolviere, um neben Tratsch und Klatsch auch interessante Neuigkeiten aus dem Stadtteil zu erfahren. "Da wurde zum Beispiel vom Sommerfest und vom Weihnachtsmarkt im vorigen Jahr geschwärmt und bedauert, dass immer noch zu wenige Aktive im Verein mitmachen würden", erinnert sich der WBG-Vorstand, der es überfällig nannte, dass die Genossenschaft Flagge gezeigt und ihre Mitgliedschaft erklärt habe.

Fortan wird Marko Reinhardt, bei der WBG für den Mitgliederservice und die Quartiersentwicklung zuständig, für die Genossenschaft die Zusammenarbeit mit dem Verein koordinieren und auch an allen wichtigen Veranstaltungen teilnehmen. "Wir werden es nicht dabei bewenden lassen, pünktlich unseren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen", kündigt Marko Reinhardt an.

"Aber, dass das Geld bereits auf dem Vereinskonto verbucht ist, finden wir auch wichtig", sagt Christian Mertinkat, Schatzmeister des Stadtteilvereins.

Das verstärkte Miteinander beider Partner wird beim Sommerfest 2017 zu bemerken sein, das der Stadtteilverein für den 8. Juli vorbereitet.

"Da sind wir mit einer Cocktailbar präsent", stellt der WBG-Vorstand Holger Klich in Aussicht. Er freue sich darauf, bei dieser Gelegenheit in entspannter Atmosphäre mit Mitgliedern und Mietern ins Gespräch zu kommen. Schließlich gehe es immer darum, schnell mitzubekommen, wo die WBG-Kunden der Schuh drücke. Dem Stadtteilverein verspricht er, ihm in der Mieterzeitschrift und auf der Facebook-Seite Platz zu verschaffen. Es sei auch vorstellbar, dass die WBG sich finanziell und organisatorisch an Vereinsveranstaltungen beteilige.

Unternehmen zahlen im Stadtteilverein Finow einen Jahresbeitrag von 120, Privatpersonen von 24 Euro. Die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH ist bereits seit Längerem Mitglied.