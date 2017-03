Wagner löst Sarrach ab

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Elke Wagner, seit 1998 Stadtverordnete der SPD in Fürstenwalde, ist wieder Vorsitzende der Fraktion ihrer Partei. Das Gremium wählte sie am Montag mit großer Mehrheit in dieses Amt, das sie bereits von 2005 bis Ende 2015 innehatte. Abgelöst wurde sie damals von Stefan Sarrach. Der verzichtete jetzt auf eine erneute Kandidatur.

Auf seiner Facebook-Seite begründet Sarrach den Schritt so: "In meiner politischen Biografie haben sich über Jahre für mich genug Gründe angesammelt, nicht mehr in der ersten Reihe auf dem politischen Parkett "tanzen' zu müssen. Ich habe eine wunderbare Familie, eine fantastische Ehefrau, die sowieso immer zu kurz kommen. Auch mein Richterberuf ist eine wahre Erfüllung für mich." Sein Stadtverordneten-Mandat will er behalten.