Hohen Neuendorf (OGA) Wenn sich zwei Brüder keines Blickes mehr würdigen, sich mit "Herr Müller"* und nicht mehr mit den Vornamen ansprechen und die Mutter den Tränen nahe im Gerichtssaal sitzt, bedarf es eines feinfühligen Richters, um das Familienleben nicht noch weiter zu zerrütten. Den hat der Angeklagte Kevin Müller* am Dienstag in Thomas Passerini gefunden.

Der 46-jährige Hohen Neuendorfer musste sich wegen Körperverletzung vor dem Oranienburger Amtsgericht verantworten. Er soll im vergangenen Juni seinen Bruder Andreas* angegriffen, dessen Freundin, die den Streit schlichten wollte, mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen sowie die Mutter in den Grill geschubst haben. Die Opfer erlitten Prellungen und Abschürfungen, die vom Arzt bestätigt wurden.

Seit etwa vier Jahren können sich die beiden Brüder, die auf einem gemeinsamen Grundstück in verschiedenen Häusern leben, nicht mehr riechen. Kevin behauptet, dass Andreas "keinen Anstand" habe, "wie ein Messi" lebe und sich um nichts kümmere. "Ich mache alles, er nichts. Der sitzt nur im Garten und hoch die Tassen", sagte er vor Gericht. Offenbar genervt von den kontinuierlichen Vorwürfen seines Bruders, lässt Andreas aber keine Chance aus, Kevin zu piesacken. An besagten Streittag am 3. Juni 2016 ließ er mehrmals seine laute Drohne aufsteigen, obwohl sein Bruder mit Besuch im Garten saß. Die Bitte von Kevin, das zu unterlassen und seine Privatsphäre zu respektieren, ignorierte der 39-jährige Andreas. Dann eskalierte die Sache. Kevin soll versucht haben, die Drohne mit dem Luftgewehr abzuschießen. Es kam zum lautstarken Streit, der mit einer wüsten Prügelei im Garten endete. Beide Brüder räumten die Rangelei ein, schilderten die Details aber unterschiedlich, sodass nicht geklärt werden konnte, wer was gemacht hat. Drei Wochen später zog Andreas mit seiner Freundin aus. "Da hört die Freundschaft auf, wenn meine Freundin geschlagen wird", begründete er seinen Umzug. Um zu verhindern, dass der Familienstreit vor Gericht fortgesetzt und die Mutter als Zeugin gehört wird, hat Richter Passerini dem Angeklagten vorgeschlagen, das Verfahren gegen eine Zahlung von 500 Euro an den Oranienburger Hospiz-Verein einzustellen. Diese Idee akzeptierte der Hohen Neuendorfer, dem aber noch Zivilklagen seines Bruders und dessen Freundin drohen. Sie wollen Schmerzensgeld einklagen.

*Die Namen der Betroffenen wurden geändert.