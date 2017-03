Lebuser Norma-Markt soll größer werden

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Die Handelskette Norma will ihren Markt in der Oderstadt vergrößern. Den Stadtverordneten liegt für ihre Beratung am Mittwochabend dafür ein Antrag auf Befreiung von den Festlegungen des Bebauungsplanes fürs Gewerbegebiet Lebus am Ortseingang aus Richtung Frankfurt vor.