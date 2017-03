Erste Hilfe im Klassenraum

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) "Was müsst ihr zuerst tun, wenn ihr auf eine bewusstlose Person in einem Auto trefft?", will Dirk Brucker von den Zehntklässlern der "Salvador-Allende-Schule" wissen. "Ansprechen", rufen drei der Jugendlichen dem Ausbilder vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) zu. "Und als nächstes?", fragt Dirk Brucker weiter. Stille. Dann antwortet eine Schülerin leicht fragend: "Die Atmung prüfen?". "Richtig", sagt der Ausbilder. Die Kontrolle der Atemwege kann sich als lebensnotwendig herausstellen, so Brucker. "Denn die Muskeln der Zunge erschlaffen bei Bewusstlosigkeit. Dadurch droht die Gefahr, zu ersticken."