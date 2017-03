Gronenfelder Handarbeit wirbt für Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer auf der Suche ist nach Frankfurt-Souvenirs, dessen Weg führt zuallererst in die deutsch-polnische Tourist-Information im neuen Bolfrashaus. Dort gibt es seit einiger Zeit ganz besondere Souvenirs zu kaufen. Diese werden nicht nur in Handarbeit und exklusiv für die Tourist-Information, sondern auch hier in Frankfurt hergestellt und sind dazu jedes Stück für sich ein Unikat. Die Rede ist von besonders originell gestalteten Tassen und Schalen aus den Gronenfelder Werkstätten.