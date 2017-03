Drei Tage in uckermärkischen Betten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559365/

"Albrecht Gerber war gleich zweimal bei uns und sogar Ministerpräsident Woidke kam unangemeldet", berichtet Anet Hoppe, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing Uckermark GmbH (TMU). "So hatten wir natürlich jedesmal die Aufmerksamkeit bei uns und eine große Traube von Menschen und Medien."

Solcherart Werbung ist offensichtlich immer noch für den Bekanntheitsgrad des grünen Landkreises im Nordosten Brandenburgs notwendig. "Uckermark?", schaut fragend ein Messegast auf die ausliegenden Broschüren. Er weiß ganz offensichtlich nicht, in welchem Erdteil sich diese Region befindet, die da so selbstbewusst auftritt. Die Damen der TMU sind das gewohnt, obwohl der Bekanntheitsgrad der Uckermark in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen hat - schon durch den Wochenendaufenthalt der Kanzlerin. Solcherart Fragen treten zum Beispiel bei der Grünen Woche kaum noch auf. Offenbar suchen Verbraucher zielgerichteter nach der regionalen Herkunft bestimmter Produkte als Urlauber. "Also erteilen wir weiter gerne Geografie-Unterricht", sagt Anet Hoppe.

Den Berlinern dürfte das unmittelbare Umland längst bekannt sein. Sie suchten auch in diesem Jahr gezielt nach Neuigkeiten und Attraktionen für Ausflüge und Ferien. Für sie hatten Anet Hoppe und ihre Mitstreiter eine neue Kulturbroschüre dabei. Damit reagiert die TMU auch auf Kritik aus den Reihen der vielen Uckermark-Künstler, die sich oft nur schlecht unterstützt fühlen. Jetzt können Touristen mit Namen und Adressen nach Galerien und Kulturangeboten suchen.

Ohnehin geben die aktuellen Übernachtungszahlen Anlass zur Zufriedenheit. Sie wachsen in der Uckermark zwar nicht ganz so schnell wie in Tourismushochburgen anderer Regionen. Dafür zeigt der Trend unabhängig von allen Einflüssen stetig aufwärts. Ende 2016 waren es 3,5 Prozent mehr Gäste und 3 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Gästen liegt demnach bei drei Tagen. Die Übernachtungszahl dürfte die Millionengrenze bereits überschritten haben. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die traditionelle Urlauberregion rund um Templin und Boitzenburg. Doch auch die Bereiche Lychen, Prenzlau, Schwedt/Gartz und Angermünde schaffen jeweils mehr als 80 000 Übernachtungen pro Jahr, gefolgt von der Region Uckerseen mit mehr als 58 000.

"Natürlich fehlt es in einigen Bereichen an Betten", berichtet Anet Hoppe. Das betreffe vor allem den nördlichen Raum, zum Beispiel Brüssow. Ziel bleibe es, weiterhin kleinteilig Pensionen und Ferienwohnungen aufzubauen, um den wachsenden Bedarf zu decken. Zurzeit zählt die TMU 102 Beherbungsbetriebe mit über 5300 Betten. Die durchschnittliche Auslastung liegt bei mehr als 40 Prozent.