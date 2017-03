So überwachte die Stasi Eberswalde

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Im Wendejahr 1989 haben Bürgerbewegte und ein Entsandter der Staatsanwaltschaft die Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit in Eberswalde besetzt. Zu dem mutigen Einsatz war es in der Nacht zum 5. Dezember gekommen, als Augenzeugen Qualm aus dem Schornstein der sogenannten Villa Sonnenschein an der Straße der Jugend, heute Breite Straße, aufsteigen sahen und die Befürchtung bestand, dass die Mitarbeiter der Eberswalder Stasi-Zweigstelle in großem Stil Akten verbrennen würden. Erinnerungen an diesen bewegenden Abschnitt der Stadtgeschichte dürften wach werden, wenn die Außenstelle Frankfurt (Oder) der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik zu Sprechstunden und zu einem Vortrag nach Eberswalde einlädt. Dies ist am 21. März der Fall. Veranstaltungsort ist in beiden Fällen das Museum Eberswalde, zu finden an der Steinstraße 3.