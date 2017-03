Mehrzweckgebäude zur 600-Jahr-Feier fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Golm (MOZ) Für den Bau des neuen Mehrzweckgebäudes in Neu Golm gibt es jetzt einen konkreten Zeitplan. Im Juli sollen die Arbeiten beginnen, und ziemlich genau ein Jahr später soll alles fertig sein. Das hat Ortsvorsteher Gerhard Rutschke am Dienstag nach einer Beratung mit dem Bauamt des Amtes Scharmützelsee mitgeteilt. Bei dem Gespräch sei es auch noch um einige Änderungswünsche der Verantwortlichen im Ort gegangen, die nun Berücksichtigung finden sollen. "Ein Zugang zu den Toiletten wird nun sowohl von innen als auch von außen eingebaut", berichtete Rutschke. Damit werde das WC bei Veranstaltungen sowohl im Gebäude als auch im Freien auf der Festwiese einfach zugänglich sein.

Klar ist unterdessen auch eine Folge der Bauarbeiten, die bereits seit einiger Zeit im Raum stand. Das beliebte Neu Golmer Drachenfest, das traditionell im September auf der Festwiese stattfindet, muss dieses Jahr ausfallen. "Das bedauern natürlich einige. Aber 2018 wird es definitiv wieder ein Drachenfest geben, bei dem wir dann auch das fertige Mehrzweckgebäude nutzen können", sagte Rutschke. Gefeiert werden solle in Neu Golm in diesem Jahr trotzdem. Angedacht sei ein Fest an der Heimatstube, um deren 20-jähriges Bestehen zu begehen. Und auch 2018 wirft allmählich seine Schatten voraus. Dann wird Neu Golm 600 Jahre alt, und dieses Jubiläum soll groß gefeiert werden, nach dem Wunsch von Rutschke verbunden mit der Eröffnung des Mehrzweckgebäudes.

Das neue Haus entsteht auf der Festwiese an der Chausseestraße. Es wird unter anderem neue Heimat der Feuerwehr; der Zustand deren bisheriger Heimat schräg gegenüber war schon seit Jahren immer wieder beklagt worden. Außerdem entstehen Räume für Versammlungen, zum Beispiel die Sitzungen des Ortsbeirats, der sich bisher in der Heimatstube trifft, und für Feiern.

Inklusive Fördermittel steckt die Gemeinde Bad Saarow 500000 Euro in das Mehrzweckgebäude, der Eigenanteil beträgt auf zwei Jahre verteilt 50000 Euro. Im Vorfeld hatte die Gemeindevertretung das Vorhaben auf Platz eins der Prioritätenliste für Investitionen gesetzt.