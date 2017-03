Schulz-Effekt für Oberhaveler Parteien?

artikel-ansicht/dg/0/

Martin Schulz (links) bringt Bewegung in die Parteienlandschaft. © dpa

"Nach der Kandidatur von Martin Schulz ging es bei uns richtig los", sagt SPD-Kreisgeschäftsführer Karsten Peter Schröder. "Bis Ende Februar haben wir 25 neue Mitglieder aufgenommen, der zweitbeste Wert in Brandenburg." Aktuell zählt die SPD 629 Mitglieder im Kreis.

Die CDU Oberhavel liegt konstant bei rund 450 Mitgliedern. "Es gibt keine Austritte, nur Wegzüge oder Todesfälle, aber schon ein Dutzend Eintritte dieses Jahr", so CDU-Kreischef Frank Bommert.

An einen Schulz-Effekt glaubt er nicht. "Wir haben Merkel." Als positiv empfindet es Bommert, dass sich durch Trump, Erdogan und die Flüchtlingsdebatte wieder mehr Menschen für Politik interessieren. Das sieht Stefanie Rose, Kreisvorsitzende der Linken, ähnlich. "Es ist generell gut, wenn sich Leute einbringen." Über die Flüchtlingsdebatte habe die Linke zwar "viele Sympathisanten gewonnen", so Rose. Aber die Mitgliederzahl halte sich mit 420 "in etwa die Waage".

Die Bündnisgrünen in Oberhavel zählen rund 90 Mitglieder. In den vergangenen Monaten konnten sie vier neue Mitglieder begrüßen. Auf den Schulz-Effekt will Kreissprecher Karsten Wundermann die Eintritte nicht zurückführen. "Wir überzeugen mit unserer Politik." Die Zahl der Mitglieder bei den Grünen steige schon seit Jahren.

Mit aktuell 93 Mitgliedern ist die FDP ähnlich stark. "Wir haben seit Mitte vergangenen Jahres bei den Mitgliedern um etwa zehn Prozent zugelegt", sagt der Kreisvorsitzende Jörg Paschedag. "Politik ist wieder interessanter geworden", vermutet der frühere Bundesgeschäftsführer. "Lange Zeit plätscherte alles vor sich hin und alle dachten, Mutti macht das schon." Die Ereignisse in den vergangenen Monate hätten das geändert. "Wir wachsen moderat" , sagt AfD-Kreischef Andreas Galau. Derzeit gibt es 120 Mitglieder. Zuwachs verzeichnet er jedes Mal nach einer Wahl, "aber nicht durch Schulz", so Galau.