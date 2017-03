Einkaufen zum Blumenfest

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) An insgesamt sechs Sonn- und Feiertagen dürfen auch in diesem Jahr wieder die Verkaufsstellen in der Gemeinde Ahrensfelde von 13 bis 20 Uhr geöffnet werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung. Die Grundlage für die Entscheidung bilden die Regelungen des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes. Danach muss ein "besonderes Ereignis" vorliegen.

Der Startschuss fällt am 2. April mit dem Blumenfest zur "IGA vor Ort - Eiche blüht auf". Am 3. September wird dann die Neueröffnung des Kaufparkes Eiche mit einem großen Familienfest gefeiert. Die IFA-Nachlese erfolgt am 1. Oktober und das Oktoberfest am 20. Oktober.

Die Geschäfte dürfen ferner am 3. Dezember (Weihnachtsmarkt in Blumberg) sowie am 17. Dezember (Weihnachtsmarkt am Kaufpark) öffnen.