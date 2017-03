Gastgeber machen sich interessant

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Immer mehr Menschen suchen und buchen ihre Ausflugs- und Urlaubsziele im Internet. Dazu brauchen Anbieter eine ansprechende Homepage. Nachdem sie auf dem Angermünder Tourismustag Tipps zur Gestaltung bekamen, bot der Angermünder Tourismusvereinjetzt ein Seminar an, bei dem zu erfahren war, wie man die richtigen Zielgruppen anspricht und auf sich aufmerksam macht. Am Sonnabend oder am Montag konnten Interessenten sich im Flair Hotel Weiss von Fachleuten schulen lassen. Mehr als 20 Hoteliers, Pensionsbetreiber, Anbieter von Ferienzimmern, Gastwirte oder Partner nahmen die Einladung zu einem Praxisseminar zum Online-Marketing an.

Gästewerbung per Internet: In einem Praxisseminar zum Online-Marketing lernten Tourismusanbieter und Partner, wie man Texte ansprechend gestaltet und seine Angebote zielgerichtet ins Netz stellt, damit sie vom Gast oder Kunden auch entdeckt werden. © MOZ/Kerstin Unger

Waldemar Wegner, Geschäftsführer der Immomento GmbH Angermünde, und die Fotografin und Werbetexterin Birgit Bruck gaben nützliche Hinweise, wie man Texte aufbaut, was Überschriften beinhalten sollten und welche Keywords als Schlüsselwörter man verwenden muss, um auf sich aufmerksam zu machen und bei Google im Ranking weit oben zu erscheinen.

Immer mehr Gäste, auch aus den alten Bundesländern und aus Berlin entdecken die Uckermark als Urlaubsregion. Aber es gäbe noch viel Nachholbedarf, was das Online-Marketing im Tourismus betrifft, meinte Birgit Bruck. Es müsse noch stärker das Besondere an den touristischen Angeboten herausgestellt werden. Die Immomento GmbH verwies auf die Möglichkeit, ihre 360-Grad-Rundgänge kostenfrei in die Webseiten der Tourismusanbieter einzubinden. Das Erlernte konnte auf dem eigenen Laptop gleich umgesetzt werden.

"Wir veranstalten regelmäßig Stammtische, zum Beispiel in der Blumberger Mühle oder in Lychen, wo wir über Webseiten oder Facebook reden und Probleme klären", sagt Birgit Bruck. Dieses Praxis-Seminar in Angermünde war eine Premiere. In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein "Unteres Odertal" in Schwedt findet in der letzten Märzwoche ein fünftägiges Seminar statt, in dem man seine eigene Webseite erstellen und mit nach Hause nehmen kann. "Auch dafür haben wir hier die Werbetrommel gerührt", erklärt Birgit Bruck.