Anhebung der Gehälter empfohlen

Seelow (MOZ) Nach eingehender Diskussion empfiehlt der Haushaltsausschuss des Kreistages, im Wirtschaftsplan 2017 der Musikschul GmbH mehr Mittel vorzusehen, um die Gehälter für die festangestellten Mitarbeiter an den Tarifvertrag öffentlicher Dienst anzupassen. Mit dieser Erhöhung der Gehälter werde der Strukturveränderung Rechnung getragen. Dies sollte bis zum 1. Juli, spätestens bis zum 1. August erfolgen.

Die CDU-Fraktion hat daraufhin an den Kreistag den Antrag gestellt, einen Betrag in Höhe von 50 000 Euro für die Musikschul-GmbH mit einem Sperrvermerk einzustellen. "Die Notwendigkeit entsteht durch die einstimmig beschlossene Empfehlung aus der Sitzung des Haushalts-, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses", erläuterte Kreistagsmitglied Frank Schütz. "Der Betrag soll durch einen Sperrvermerk mit der entsprechende Zweckbindung, den Finanzmehraufwand zur Einführung des Tarifs nach vorliegendem Wirtschaftsplan, deklariert werden." Diesem Antrag hat am Montag auch der Haushaltsausschuss einstimmig zugestimmt.