Ein Dummy für die Jugendwehr

Damit hatte Anja Rosch nicht gerechnet. Als Geschenk bekam die Stadtjugendwartin zum Frühlingsempfang der Feuerwehr eine Dummy-Puppe überreicht. Die Freude war der 38-Jährigen ins Gesicht geschrieben. "Damit können wir Erste Hilfe jetzt noch anschaulicher gestalten", sagte Anja Rosch, die sich für die jungen Mitglieder der Wriezener Wehr engagiert.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die junge Abteilung der Wehr neun Zugänge, verkündete Anja Rosch stolz. Vier hatten die Wehr aus Mangel an Interesse wieder verlassen, sodass die Abteilung nun einen aktuellen Stand von 17 Köpfen zählt. Davon sind elf Jungen und sechs Mädchen an Bord.

36 Dienste haben die Kinder und Jugendlichen 2016 absolviert. Davon wurden 70 Stunden für die feuerwehrtechnische Ausbildung genutzt und 52 Stunden für die allgemeine Jugendarbeit. Wie auch in den Jahren zuvor halfen die Mädchen und Jungen beim Subbotnik am Hafen, beim Fackelumzug und dem Maifeuer, bei der Streckenbewässerung zum traditionellen Motocross-Rennen sowie beim alljährlichen Fahneneinmarsch im Wriezener Humpensaal aus.

Neben den Diensten zeigten sich die Kinder und Jugendlichen auch außerhalb der Oderbruchstadt. Einer der ereignisreichsten Ausflüge führte die Gruppe zur Flughafenfeuerwehr nach Berlin Schönefeld. "Dort haben wir einiges sehen können", berichtete Anja Rosch. "Unter anderem die Löschübung mit dem Großflughafenlöschfahrzeug Panther 7 an einem Flugsimulator." Zudem durfte die Gruppe eine Spritztour in einem 1000-PS-starken Löschfahrzeug unternehmen.

Im Mai hatte die Jugendwehr ein kleines Jubiläum zu feiern. 20 Jahre standen auf der symbolischen Geburtstagstorte für die Mädchen und Jungen. Auch ihre Schwesterwehr in Frankenfelde hatten die Wriezener im Oktober besucht. Dort wurden zehn Jahre Jugendfeuerwehr gefeiert.

Aufgenommen wurden bislang nur Aktive ab acht Jahren. Dieses Alter wird nun zwei Jahre heruntergeschraubt, so Anja Rosch. Um die sogenannten Bambini werden sich künftig die Jugendwarte Marlen Feind und Marcel Schäffer kümmern.

Auch sportlich war die Jugendwehr im vergangenen Jahr wieder aktiv. Traditionell beteiligte sich die Abteilung der Wriezener Ortswehr Ende Juni am Stadtpokal. "Dort belegte unsere Jugend B den zweiten Platz", sagte Anja Rosch. Die Mannschaften der Jugend A kamen auf den fünften und sechsten Rang. Mitte Oktober legten alle Aktiven ihre Leistungsnachweise für die Abzeichen Kinderflamme I und II erfolgreich ab. Ohne die Unterstützung "der Großen" wäre die Organisation einiger Veranstaltungen nicht möglich gewesen, drückte Anja Rosch ihren Dank an die Wriezener Ortswehr aus.

Diese blickt auf ein bewegtes Jahr zurück, erklärte Ortswehrführer Robby Menzel. 72 Einsätze hatten die Mitglieder während 2016 zu bewältigen. Darunter waren 16 Brände und 50 technische Hilfeleistungen. Weiterhin wurde die Wehr 15-mal zu Verkehrsunfällen alarmiert. Die Anzahl der Alarme durch Brandmeldeanlagen sei im Vergleich zu 2015 gesunken, so Robby Menzel.

852 Stunden haben die Feuerwehrmitglieder der städtischen Wehr im vergangenen Jahr bei Einsätzen geleistet. Eine Einsatzbereitschaft, die Wertschätzung verdient, so Robby Menzel. Außerdem pflegten die Aktiven ihren Zusammenhalt bei gemeinsamen Putz- und Pflegediensten sowie bei Hilfeleistungen für Feste. So hatten sich 2016 auch wieder zahlreiche Helfer zum traditionellen Entenrennen am alten Hafen eingefunden.

"Personell ist die Wehr momentan gut aufgestellt", resümierte der Ortswehrführer über den Mitgliederstand. 36 Frauen und Männer zählen die Blauröcke zur Zeit. Sechs neue Aktive wurden im vergangenen Jahr aufgenommen. "Alle sind Quereinsteiger", sagte Robby Menzel freudig über das Interesse. "Es zeigt, dass unsere Wehr gut Werbung für sich selbst macht", so Menzel.

Auch auf die technische Ausrüstung kam der Ortswehrführer zu sprechen. "140 neue Einsatzhelme hat uns die Stadt im November letztes Jahr beschafft", sagte Menzel und bedankte sich dafür nochmal im Namen seiner Mitglieder. Im gleichen Atemzug drückte er seine Hoffnung aus, dass dieses neue Material nicht das einzige im Gerätehaus der Feuerwehrgasse bleiben soll. "Ich hoffe, dass es nicht nur ein One-Hit-Wonder ist und es mit der Beschaffung von Einsatzbekleidung und Stiefeln so weitergeht." Denn nur der bestmögliche Schutz für die Mitglieder gewährleiste auch ein sicheres Arbeiten.

Ein leidliches Thema für die Wehr ist der bauliche Zustand des Feuerwehrgerätehauses. "Das Gerätehaus weist eine lange Tradition auf. Doch der Zustand wird immer schlechter", sagte Menzel. Ein Haus, in dem sich die Risse vermehren und teilweise Mauersteine mit der Hand aus den Wänden gezogen werden können, sei für den Ortswehrführer und seine Wehr nicht mehr tragbar.