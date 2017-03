Wieder mehr Autodiebstähle

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der Straftaten in Frankfurt ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Besonders auffällig ist der Zuwachs bei Diebstählen und da vor allem bei Autodiebstählen. In der Grenzregion verschwinden Autos vor allem in Städten, in denen es einen Grenzübergang gibt.

Die Zahl der Autodiebstähle in Frankfurt ist nach einem leichten Rückgang 2015 im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2016 des Brandenburger Innenministeriums hervor. Demnach wurden 2016 in der Stadt insgesamt 164 Autos gestohlen - 35 mehr und damit 27,1 Prozent mehr als im Jahr davor. In den Jahren 2012 und 2013 waren die Zahlen allerdings sehr viel höher (siehe Grafik).

Frankfurt hat damit mit demselben Problem zu kämpfen wie Guben, Forst und andere Orte entlang der deutsch-polnischen Grenze. Im gesamten Land Brandenburg sind "nur" 11,2 Prozent mehr Autos gestohlen worden als 2015, im Bereich der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt 11 Prozent mehr. In den 24 Grenzgemeinden an Oder und Neiße verschwanden dagegen 32,3 Prozent mehr Autos. Besonders drastisch war der Zuwachs in Guben und Forst. Dort wurden 2016 sogar mehr als doppelt soviel Autos entwendet wie 2015 - in Guben 62 statt 30, in Forst 32 statt 14. In all diesen Städten gibt es wie in Frankfurt einen Grenzübergang. Eisenhüttenstadt verfügt über keine direkte Verbindung nach Polen - dort sank die Zahl der Autodiebstähle von 60 auf nun 45 und damit auf den niedrigsten Wert seit sieben Jahren.

Wie dreist manche Autodiebe sind, zeigt ein Beispiel aus dem Zeitraum 2015/2016, von dem die MOZ jetzt erfuhr. In einer Frankfurter Autowerkstatt waren Männer aufgetaucht mit einem Pkw, um einen Teileaustausch vornehmen zu lassen. Die Werkstattmitarbeiter glichen die Daten des Autos mit der Datenbank des Herstellers ab und stellten fest: Die Fahrgestellnummer passte nicht. Das Auto war offensichtlich gestohlen. Die Mitarbeiter informierten die Polizei, diese beschlagnahmte den Pkw.

Rückläufig ist landesweit die Aufklärungsquote bei Autodiebstählen. Diese sank von 27,6 Prozent auf 19,6 Prozent. Für den Inspektionsbereich und die Stadt Frankfurt wurden die Werte noch nicht veröffentlicht.

Vor allem Autos japanischer Marken sind im vergangenen Jahr in Frankfurt gestohlen worden. Dieser Trend setzt sich in diesem Jahr fort. Seit Jahresbeginn hat die Polizei die Öffentlichkeit über insgesamt 16 Autodiebstähle informiert. Fünfmal waren Pkw der Marke Honda, viermal der Marke Nissan und dreimal der Marke Mazda betroffen. Dazu kommen zwei Pkw VW, ein Pkw Opel und ein Transporter. Außerdem hat die Polizei sechsmal über gescheiterte Diebstahlsversuche berichtet - allein dreimal sollten Mercedes-Transporter entwendet werden.

Insgesamt wurden in Frankfurt wieder mehr Straftaten erfasst. Deren Zahl (enthalten sind auch alle Fälle illegaler Einwanderung) stieg gegenüber 2015 um 374 auf 6454 (plus 6,1 Prozent); 2014 und 2015 war sie noch gesunken. Die Zahl der Diebstähle erhöhte sich von 2380 auf 2485. Auf dem Stand von 2015 geblieben ist die Zahl der Wohnungseinbrüche: 66 wurden registriert. 2014 waren es 74, 2012 76.