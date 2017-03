Mahmoud Shekanis faszinierende Bilder

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten/Berlin (MOZ) Mahmoud Shekani lebt in einer kleinen, bescheiden möblierten Ein-Zimmer-Wohnung in Hellersdorf. Auf einem Tisch stapeln sich Farben und Pinsel. Bilder lehnen an der Wand. Der 64-Jährige stammt aus Homs. Er ist Professor. Er ist Künstler, ein Maler, ein Flüchtling.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559378/

Alles ist weg. Alles ist verloren. Sechs Jahre hat Mahmoud Shekani nicht gemalt. Zu tief war der Hieb, als er sich nach anderthalb Jahren Bürgerkrieg getraut hat, wieder sein Atelier in Homs zu betreten. Da war schon alles, was er geschaffen hat, zerschossen, aufgeschlitzt und gestohlen. Zwei Anläufe hat er gewagt, aus Syrien zu fliehen. Der zweite, mit einer abenteuerlichen Flucht über das Mittelmeer, hat geklappt. Statt 15 standen 50 Männer in einem Schlauchboot. Alfred Neumann, ein Hönower Physiker i. R., der Shekani betreut, erzählt dieses Detail später. Zurücklassen in einer Stadt, auf der kaum noch ein Stein auf dem anderen ist, es nur stundenweise Wasser und Strom gibt, musste Mahmoud Shekani seine drei Söhne, Omar, die Zwillinge Zena und Salah, und seine Frau Reeza. Das Geld für die Schlepper reichte nur noch für einen. Ein Jahr und vier Monate, so lautet rasch seine Antwort, als er gefragt wird, wie lange er schon in Deutschland ist. Zunächst war er in der zentralen Aufnahmestelle in Eisenhüttenstadt. Dann kam er nach Hoppegarten.

Und traf auf Alfred Neumann und seine Frau von der AG Willkommenskultur, die sich seiner annahmen. Bei Behördengängen, etwa dem Jobcenter, und der Wohnungssuche halfen. Shekani traf auf den Architekten Prof. Achim Felz. Dessen Begeisterung gipfelte in der Aussage darin, dass Mahmoud Shekani der Meister sei und er sich, was die eigenen künstlerischen Fähigkeiten angehe, im Vergleich bestenfalls als Schüler sehen würde. Shekani traf auch auf Gabriele und Raymund Stolze, die unter anderem die Rathaus-Galerie betreuen. Sie stellten einen Antrag auf Fördermittel im Programm Integration und Partizipation von Geflüchteten im Land Brandenburg. "Wir freuen uns sehr, dass unser Projekt die Bestätigung erhalten hat. Es ist übrigens das einzige in Märkisch-Oderland", sagte Raymund Stolze.

Die Idee: Mahmoud Shekanis verschollene Bilder, die er digital "gerettet" hat und die einst in Ausstellungen im Libanon, Jordanien und Syrien zu sehen waren, werden als hochwertige Drucke vergrößert und vom Künstler übermalt oder neu geschaffen - unter dem Titel "Verschollen und gerettet".

Man darf gespannt sein, was da in den kommenden Monaten entsteht. Denn das, was Shekani per facebook seinen Gästen zeigt, und die etwa zehn Bilder, die er in den vergangenen Wochen in Acryl gemalt hat, ist einfach nur faszinierend.

Da ist ein Künstler, der zwischen Realismus und Expressionismus pendelt, als würde er mal eben das Hemd wechseln. "Ich habe sechs Jahre nicht gemalt und merke nun, dass all das, was ich erlebt habe, mich verändert hat. Es sind neue Varianten meiner Bilder", sagt er auf Englisch.

Sein Deutsch ist nicht gut. Ihm fehlt jemand, der täglich mit ihm nur in dieser neuen Sprache spricht, bis die fremden Laute endlich hängen bleiben. Vielleicht, so hofft er, findet sich ja auf diesem Weg jemand, der bereit ist, sich wenigstens einmal in der Woche mit ihm zu treffen. "In der Schule ist das einfach zu viel. Die Worte gehen in meinen Kopf, verschwinden aber sofort am nächsten Tag, wenn ich die nächste Lektion höre", sagt der 64-Jährige.

Mitten im Gespräch macht er seinen Laptop an, auf dem die ganze Zeit während des Besuchs klassische Musik spielte. Er zeigt sein Homs. Die zerstörten Straßen, eine Explosion ganz in der Nähe seiner Wohnung ...

Seine Kunst, seine Familie sind die wichtigsten Dinge in seinem Leben. Ein kleines Stück ist er gerade dabei, sich zurückzuerobern. Er hat wieder angefangen, Porträts und Landschaften mit dem Pinsel zu zaubern. "Ich male, was ich sehe, was ich erlebt habe. All das spiegelt sich in meinen Bildern wider", sagt Mahmoud Shekani. Er mag Stillleben genauso wie Frauenakte und Landschaften. Dann träumt er sich zurück in sein altes Leben mit seiner Familie in Syrien.

In seiner winzigen Neubauwohnung in Berlin wartet der Moslem auf Reeza und die Zwillinge. Seit er weiß, dass sie kommen, malt er wieder.