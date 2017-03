Letzter Vorhang für Figarokomplott

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Es war eine der aufwändigsten und größten Produktionen der Uckermärkischen Bühnen, die dieses Wochenende ihre letzte Vorführung hatte. "Amore mio - Das Figarokomplott" in der Regie von Ubs.-Intendant Reinhard Simon (65) erlebte am Sonnabend nach dreizehn Aufführungen ein glanzvolles Finale.

Die Vorstellungen am Freitag und Sonnabend waren nahezu ausverkauft. Ganze 5 der 748 Plätze im Großen Saal blieben am Sonnabend leer. Das Publikum applaudierte minutenlang, forderte Zugabe um Zugabe ein und jubelte, als der Intendant zum Schluss dem Publikum dankte und künftig zwei Musicals im Jahr versprach, sein nächstes Stück "Luther - Zwischen Liebe, Tod und Teufel" schon im Juni.

Die elf Aufführungen in Schwedt und zwei in Frankfurt (Oder) sahen insgesamt mehr als 5500 Zuschauer. Das steht in einer Reihe mit "Romeo & Julia" 2013 mit 4950 Zuschauern, "Willibald im Elfenwald" mit 5500 oder "Sonnenallee" mit 5800.

Die Kommentare von Zuschauern überschlugen sich mit Lob. "Musikalische und tänzerische Power", "eine so gewaltige Leistung sollte noch nicht eingemottet werden" oder "dieses Figarokomplottt muss Mann & Frau gesehen haben!"

Im Figarokomplott stehen bis zu 45 Akteure auf der Bühne. Chöre, Musikensemble, Tänzer und Sänger aus Prenzlau und Polen waren in die Produktion einbezogen, gemeinsam mit den eigenen Sängertalenten und opulenten Kostümen und Kulissen brachten die Ubs. ein klassisches Opernthema in modernem Gewand und in beeindruckender Spiel-, Stimm-, Tanz- und Trommelgewalt auf die Bühne.

Dass das Figarokomplott sehenswert ist, sprach sich jedoch nicht gleich herum. In Schwedt sahen 4950 Zuschauer das Stück, davon allein 3000 an den vier ausverkaufen Vorführungen zur Premiere, zu Silvester und den beiden Schlussaufführungen. Zwischendurch saßen im Schnitt nur 280 Gäste im Großen Saal. Beim Gastspiel am 10. Februar imKleist-Forum in Frankfurt (Oder) spielte das große Ensemble sogar im zwei Drittel leeren Saal vor 167 Zuschauern. Das letzte Wochenende mit 1500 Zuschauern "rettete" jedoch die gute Bilanz.