Rückkehr der musikalischen Pause

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das Gymnasium Finow hatte schon immer ein Schülerradio. In den vergangenen Jahren hatte sich aber niemand mehr so richtig dafür interessiert, das Projekt war zunehmend eingeschlafen. Seit einem Jahr gibt es in den großen Pausen aber wieder was auf die Ohren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559380/

Es ist noch immer der kleine Raum in der ersten Etage, in dem die Arbeitsgruppe "Schulfunk" Anfang der 1990er-Jahre seinen Anfang hatte. Ein paar Stühle, ein Tisch, darauf ein Laptop - mehr brauchen Raik Rohde, sein Kumpel Tom Gerloff und Laura Lindt heutzutage nicht mehr, um ihre Mitschüler in der großen Pause auf dem Schulhof mit Musik zu versorgen.

Zuletzt hatten sich für die Arbeitsgruppe keine Freiwilligen mehr gefunden. Der Raum blieb leer, die Musik aus. Seit gut einem Jahr ist das anders. Immer in der großen Pause, von 12.45 Uhr bis 13.10 Uhr, beschallen die drei den Schulhof des Gymnasiums. Das funktioniere ganz einfach mittels Laptop und Haussprechanlage. Und sie übernehmen noch mehr Aufgaben. Sie helfen Ronny Weiß, Hausmeister und AG-Leiter, bei allem, wo "große Technik" benötigt wird, sagt er. Sportfeste, Weihnachtssingen - wenn Boxen aufgestellt und verkabelt, Mikrofone angeschlossen oder Leinwände aufgestellt werden, kommen Raik und seine Mitstreiter ins Spiel. Allein für die Aula, die gemeinsam mit dem Oberstufenzentrum II und einer Theatergruppe genutzt wird, stehe teure Technik zur Verfügung. "Diesen Bereich betreuen wir natürlich intensiv mit", sagt Ronny Weiß. Aber zurück zum Radio.

Auf der Schulhomepage (www.gymnasium-finow.com/ag/schulfunk) haben die Schulfunker ein Sendeformular für Musikwünsche eingerichtet. "Wer einen bestimmten Titel hören will, kann ihn dort eingeben, wir bekommen eine Email und spielen den Song", erklärt Raik Rohde das simple Prinzip. Vor allem für Valentinstags- oder Geburtstagswünsche werde diese Möglichkeit genutzt, erzählt der 15-Jährige. Noch würden die Schüler nicht von Wünschen überschüttet, die Neuntklässler wüssten aber auch so ganz gut, was bei Gleichaltrigen ankommt. "Pop und Elektro - vieles, was auch im richtigen Radio läuft", erklärt Tom Gerloff. Mithilfe eines Computerprogramms (Virtual DJ) lassen sich Lieder ganz einfach hintereinanderschalten und abspielen. "Wir suchen die Musik vorher raus - und wir haben jede Menge", sagt Raik.

Den allerersten Musikwunsch halten sich die drei in Ehren und haben ihn als Ausdruck an die Pinnwand in ihrem kleinen Reich gehangen: Mozart vs. Skrillex von der Gruppe Epic Rap Battles of History. Im Grunde gebe es bei der Musikauswahl keine Grenzen, findet Raik. Die Jugendlichen fasziniere vor allem die technische Komponente am Schulfunk. Die Arbeit mit unterschiedlichen Musikprogrammen und das Basteln an eigenen Apps, um diese leichter bedienbar zu machen, haben sich vor allem die beiden Jungs auf die Fahne geschrieben.

Bei musikalischer Unterhaltung soll es aber nicht bleiben, findet Schulleiter Hartmut Mahling. Er möchte das Schülerradio mehr für die Kommunikation mit den Schülern nutzen, sie beispielsweise über Neuigkeiten aus oder über die Schule informieren. "Die Programmgestaltung befindet sich noch im Aufbau", sagt der 58-Jährige. Ebenso die technische Ausstattung, in die in naher Zukunft investiert werden solle. Und er möchte die Schüler in ihren Interessen unterstützen, lässt der Schulleiter wissen. Er könne sich sogar vorstellen, die drei Schulfunker für ein Praktikum an einen Hörfunksender zu vermitteln. "Dort könnten sie das Handwerk kennenlernen", schlägt er vor. Er findet es aber auch einfach schon schön, wenn alle Schüler gemeinsam Musik hören und nicht jeder zurückgezogen für sich.