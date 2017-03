Verschwundenes Erbe

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559381/

Akten über Akten: Ursel Buchta hat alle Dokumente über das Erbe ihres Großvaters aufbewahrt. Der war politisch auffällig geworden und verschwand in den Westen. Bis zu seinem Tode hatte er an die deutsche Einheit geglaubt.

Wenn Ursel Buchta alle Seiten ihrer Aktenberge nebeneinander legen würde, dann wäre die Papierfläche bestimmt größer als das ganze Grundstück. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten alles dokumentiert und doch nichts erreichen können. Rein rechtlich ist es ihr nicht einmal möglich, die ihr zu einem Zehntel gehörenden 1600 Quadratmeter überhaupt zu betreten.

Begonnen hat alles 1953. Da verschwand der Großvater - ein politisch auffällig gewordener Eisenbahner - mitsamt Kindern in den Westen. In diesen schwierigen Zeiten kein Einzelfall. Er hinterließ ein für damalige Verhältnisse beträchtliches Vermögen, wozu zwei Häuser in Angermünde, ein erhebliches Bankkonto und ein Garten in der Templiner Straße gehörten. Bis zu seinem Tode hoffte er, dass Deutschland wieder eins würde und er seinen Kindern das Erbe übergeben könnte. Das geht aus seinen sorgsamen handschriftlichen Aufzeichnungen hervor, die Ursel Buchta bis heute hütet.

Doch die deutsch-deutsche Geschichte hebelte alle Hoffnungen aus. Erst nach der Wende konnten die Erben einen Rückübertragungsanspruch stellen. Da war aber das Fachwerkhaus in der Berliner Straße längst abgerissen und einem Neubau gewichen. Und auch das Eigenheim in der Stadtrandsiedlung war verkauft. Für beide Grundstücke gab es kleinere finanzielle Entschädigungen. Was aus dem Konto geworden ist, weiß Ursel Buchta bis heute nicht. Lediglich der Garten wurde den Erben zurückgegeben. Doch der ist nicht wiederzuerkennen. Denn zu DDR-Zeit haben gleich mehrere volkseigene Betriebe die damals enteigneten Flächen übernommen und darauf gebaut. Das Landbaukombinat weitete sich aus. Ebenso die damalige Getreidewirtschaft. Grundstücksgrenzen hatten zu der Zeit wenig Bedeutung.

Vor diesem Problem stehen Erbengemeinschaft und Nutzer bis jetzt. Die einen wollen nach so vielen Jahren wenigstens ein paar Euro sehen. Die anderen wollen klare Eigentumsverhältnisse schaffen. Allerdings schlugen alle Versuche einer Einigung bislang fehl. "Zwei Betriebe wollten uns das Grundstück schon mehrfach abkaufen", berichtet Ursel Buchta, einzige hier gebliebene Vertreterin von mindestens zehn Erben. "Aber das scheiterte an dauernden Veränderungen der Erbengemeinschaft, an Todesfällen und langwierigen Grundbucheintragungen." Außerdem war den Nachfahren des Eisenbahners der vorgeschlagene Kaufpreis zu gering. Denn sie hatten in all den Jahren nicht einmal eine Pacht oder irgendeine Nutzungsentschädigung erhalten. Doch die Bodenpreise in der Uckermark sind nur bei Acker stark gestiegen, ansonsten weiter unter deutschem Durchschnitt.

Also entwickelten die Erben eigene Ideen. Die reichten von einer Stellfläche für Lkw über eine Waschanlage bis hin zum Winterquartier für Caravans. Das wiederum scheitert am jetzigen Zustand des Grundstücks: Der öffentliche Weg, der auf den alten Karten im Eigentum der Stadt Angermünde eingetragen war, existiert nicht mehr. Einen Teil des Gartens hat das frühere Landbaukombinat mit einer Betonhalle überbaut. Ein anderer Teil verläuft unter einer Betonfläche eines weiteren Betriebes.

"Es ist alles chaotisch", sagt Sylvia Morawe von der Erbengemeinschaft. Sie lebt in Süddeutschland. "Man kann den Betrieben nicht allein die Schuld geben, wenn die Erbengemeinschaft schon untereinander zerstritten ist." Grundsätzlich würden die meisten Beteiligten das unbetretbare Grundstück verkaufen wollen. Doch dazu bedarf es vermutlich eines Bevollmächtigten, der die Sache in die Hand nimmt. Sylvia Morawe will jetzt versuchen, etwas Bewegung in die Sache zu bringen.

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse und der Untergang von DDR-Betrieben beeinträchtigen auch 27 Jahre nach der Wiedervereinigung die Entwicklung an vielen Stellen. Gerade auf dem wohl ältesten Gewerbegebiet von Angermünde zwischen Templiner Straße und Blumberger Mühlenweg hat sich seitdem nur in geringem Maße eine geordnete Entwicklung gezeigt. Frühere Produktionshallen des Landbaukombinats stehen ebenso leer wie das erst nach der Wende gebaute Bahnwerk. Viele Objekte sind total demoliert. Das Gebäude des einstigen Großhandels ist mit seinen leeren Fensterhöhlen ein Schandfleck. Mittlerweile steht sogar der große Getreidespeicher der ehemaligen Getreidewirtschaft leer. Die Gebäude drumherum werden gerade abgerissen.

Ein Angermünder Unternehmer hat jetzt ein drei Hektar großes Gelände mit mehreren Hallen und Gebäuden im Stück gekauft und will es schrittweise mit weiteren Interessenten entwickeln. Eine Halle ragt auch auf das betreffende Grundstück der Erbengemeinschaft. Man ist zwar im Gespräch, hat aber noch keine Einigung gefunden. Würde die Fläche mittendrin liegen, könnte der neue Eigentümer kaum vernünftig planen. So aber sieht er die Sache relativ gelassen.

Ursel Buchta sitzt weiter auf den vielen Unterlagen und Dokumenten. Vom einstigen Wert des großväterlichen Vermögens ist nicht mehr viel geblieben. Hinzu kommt der moralische Aspekt: Als die Erben 1983 zur 750-Jahr-Feier nach Angermünde kommen wollten, wurde ihnen sogar die Einreise in die DDR verweigert.