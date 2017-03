Diskussion um Parkplatzerweiterung in Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Pläne dafür stellte Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer während der jüngsten Ausschusssitzung vor.

Danach plant die Kommune auf dem Gelände des Bahnhofs-Vorplatzes unweit des Trafohäuschens einen Stellplatz für zahlreiche Fahrräder, der außerdem überdacht werden soll.

Und Pkw-Nutzer können von einer großzügigen Erweiterung profitieren. Zu den bereits jetzt mehr als 100 Stellplätzen sollen weitere 28 Parktaschen hinzukommen. Geplant sind überdies Sickermulden, um das Regenwasser abzuleiten und eine zuverlässige Ausleuchtung mit mehreren Straßenlampen.

Diskussionsbedarf gab es dennoch vonseiten des Bauausschusses. Die sogenannte Bike-and-Ride-Anlage war nämlich im Vorfeld von Dr. Tim Lehmann, dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes, um einen weiteren Vorschlag ergänzt worden. Der sieht vor, den alten Schuppen zwischen Luisenstraße und Parkplatz zu beseitigen, um dort einen attraktiveren Fahrrad-Abstellplatz zu schaffen, unter anderem für E-Bikes.

Lunkenheimer merkte an, dass man in der Verwaltung den Vorschlag von Tim Lehmann eingehend untersucht habe. Und man sei zu der Überzeugung gelangt, die Realisierung sei finanziell für die Kommune nicht zumutbar. Zumal der Abriss des alten Schuppens samt Ertüchtigung des Bereiches für Fahrrad-Abstellanlagen rund 19 000 Euro an Kosten verursacht.

Doch damit nicht genug: Würde man an diesem Ort die Fahrräder abstellen, müssten vier Autostellplätze wegfallen. Was sogar förderrechtliche Konsequenzen mit sich brächte - es würden bei einer festgelegten Summe an Drittmitteln pro Stellplatz weniger Zuwendungen fließen. Die Kommune müsste also einen größeren Eigenanteil aufwenden.

Im Übrigen stelle sich die Frage, wer den von Lehmann beworbenen Rad-Stellplatz künftig betreibt. Denn dieser würde eine Überwachung und die Nutzer einen ständigen Ansprechpartner benötigen. Die Kommune könnte dies nicht leisten, erklärte Lunkenheimer.

Gegenüber dieser Zeitung erklärte er, man hoffe darauf, das Projekt dieses Jahr noch zu realisieren. Derzeit werden die Träger öffentlicher Belange routinemäßig nach ihren Stellungnahmen befragt.