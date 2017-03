Interne Überprüfung im Ordnungsamt

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Das Wandlitzer Ordnungsamt durchläuft derzeit eine interne Organisationsüberprüfung. Darüber informierte Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat am Montagabend die Mitglieder im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit. Wie die Amtsleiterin sagte, werden mit allen Mitarbeitern Gespräche zu ihren Aufgaben geführt. Eingebunden in die Untersuchung ist auch Bürgermeisterin Jana Radant. So werden die Bürgermeisterin Ilka Paulikat am 6. April erste Schritte zu Veränderungen und mehr Effektivität im Ordnungsamt besprechen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559383/

Die Arbeit und Aufgabenverteilung im Ordnungsamt war zuvor von den Mitgliedern des Ausschusses kritisch angesprochen worden. So thematisierte Bernd Pfeiffer (Linke) die nach seinem Empfinden "ungenügende Verfolgung von Ordnungsverstößen" in der Gemeinde Wandlitz. "Wir müssen das Ordnungsamt ertüchtigen, seiner Kontrollfunktion gerecht zu werden. Nach meinem Eindruck ist das Ordnungsamt nicht in der Lage, die Flut von Satzungen zu sanktionieren."

Vor allem an Wochenenden, so Pfeiffer, könnten die Wandlitzer sich völlig entspannt in Sicherheit wiegen. Es passiert nichts!", sagt Pfeiffer. Unterstützung bekam Pfeiffer vom Stolzenhagener Ortsvorsteher Jürgen Krajewski (UWG). Er regte personelle Verstärkungen im Ordnungsamt an sowie eine Außendienst-Abteilung, die für alle Wandlitzer wahrnehmbar unterwegs sei. "Ich finde, wir sollten mal neue Wege gehen und die Diskussion darüber auf eine der nächsten Tagesordnungen nehmen."

Ilka Paulikat warb indes für das Ordnungsamt und lobte erneut die Wochenendarbeit der Saisonkräfte in der vergangenen Badesaison. "Die Kräfte waren wirklich an jedem Wochenende unterwegs, und auch die festen Mitarbeiter waren an Kontrollen beteiligt", versicherte sie.

In diesem Jahr werden sogar vier Saisonkräfte eingesetzt, allerdings sei das Echo auf die Stellenausschreibung sehr gering gewesen. Bis heute, so die Amtsleiterin, bestehe noch die Möglichkeit für eine Bewerbung. Vom 1. Mai bis zum Ende Oktober soll damit die Überwachung im ruhenden Verkehr verstärkt werden.

Der Klosterfelder Ortsvorsteher Klaus Pawlowski sprach ein weiteres Thema an. Er würde gern Mülldetektive im Einsatz sehen, um den Umweltsündern auf die Spur zu kommen, die illegal ihre Farbeimer, Verpackungen und sonstigen Hinterlassenschaften in Klosterfelde abladen. "Am ehemaligen Standort der Papiercontainer für das duale System werfen Unbekannte ihr Zeug weg. Wenn wir Detektive hätten und den Verursachern auf die Spur kommen könnten, das wäre wirklich wünschenswert", sagte er. Allerdings fällt das Thema Müll in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung.