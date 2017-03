Kienitzer sind gute Gastgeber

artikel-ansicht/dg/0/

Kienitz (MOZ) An zwei Wettkampftagen wurden auf der Kegelbahn in Kienitz die Kreiseinzelmeisterschaften der Seniorinnen der Altersklasse A (über 50 Jahre), B (ü 60) und C (ü 70) im Classic Kegeln ausgespielt

Das Feld der Seniorinnen A war mit zwölf Starterinnen besetzt. In den Altersklassen B und C traten vier Spielerinnen an, bei dieser Altersklasse galt es einmal die 120 Wurf zu absolvieren. Rita Seefeldt vom KV Spreenhagen erreichte 466 Punkte und wurde Kreismeisterin der Seniorinnen C.

Bei den Seniorinnen B erreichten Karla Geisler die Bronzemedaille mit 433 Punkten und Karla Kästner die Silbermedaille mit 448 Punkten, beide Keglerinnen kommen vom KV Spreenhagen. Die Goldmedaille konnte Angelika Schneider von der SG Zechin mit 491 Punkten erringen.

Die Seniorinnen A gingen am ersten Wettkampftag in den Vorkampf. Alle Keglerinnen aus Zechin, Wriezen, Kienitz, Spreenhagen und Seelow kämpften um jeden Punkt auf der sehr gut präparierten Bahn in Kienitz. Acht Keglerinnen qualifizieren sich für den Endkampf. Im ersten Durchgang legte Siglinde Krahn vom 1. KSC 1959 Seelow 540 Kegel vor. An dieses Ergebnis kamen die anderen Starterinnen nicht heran. Als Vorkampfzweite qualifizierte sich Gerhild Maudrich mit 509 und als Dritte Ilona Jänike mit 501 Punkten. Den Seelower Block vervollständigten Elvira Eichhorst als Vierte mit 498 und Ina Trabs als Sechste mit 495 Punkten. Ines Weissert vom SV Traktor Kienitz erreichte 497 Kegel. Heike Grunow kaum auf 497, Annette Möller auf 486 Kegel. Beide kommen vom KV Gut Holz 1974 Wriezen

Im Finale legte Lokalmatadorin Ines Weissert 524 Kegel vor. Heike Grunow errang 505 und Annette Möller 502 Kegel. Ina Trabs erkämpfte sich 500 Kegel. Elvira Eichhorst (484) konnte ihr Vortagsergebnis nicht erreichen. Auch Ilona Jänike (487) und Siglinde Krahn (482) konnten an ihre Ergebnisse vom Vortag nicht anknüpfen. Mit 513 Kegel bestätigte Gerhild Maudrich ihr Ergebnis vom Vorkampf. Ein solch knappes Endergebnis gab es bisher selten bei einer Kreiseinzelmeisterschaft. Den Dritten Platz errang Ines Weissert vom SV Traktor Kienitz mit 1021 Kegel. Zweitplazierte wurde Gerhild Maudrich mit 1022 Kegel vom 1. KSC 1959 Seelow, der Sieg wurde durch die besseren Räumer entschieden , denn auch Kreismeisterin Siglinde Krahn erreichte 1022 Kegel, ebenfalls vom 1. KSC 1959 Seelow.

Auch die Anderen Spielerinnen lagen dicht beieinander. Vierte wurde Heike Grunow vom KV Gut Holz 1974 Wriezen mit 1002 Kegel. Gefolgt von Ina Trabs aus Seelow mit 995 Kegel und Ilona Jänike ebenfalls aus Seelow mit 988 Kegel und Annette Möller aus Wriezen gleichfalls mit 988 Kegel. Elvira Eichhorst aus Seelow rundet das Ergebnis mit 982 Kegel ab.