Menz: Überzeugungsarbeit für gesunde Böden

artikel-ansicht/dg/0/

Menz (GZ) Mit Früchten aus der Region Marmeladen, Liköre und Senf herstellen - das tun Susanne Ludwig und Jörg Tiede seit einigen Jahren. Jetzt vergrößern sie ihr Geschäft, Ende April soll die Gläserne Manufaktur auf dem Biohof Rumpe in Altglobsow eröffnet werden. Dass sie irgendwann auch auf Zulieferer aus dem Ökolandbau angewiesen sind, ist abzusehen. Auf Frank Rumpes Hof stehen ihnen Früchte der Saison regelmäßig zur Verfügung, in gewissem Rahmen. Die Vermarktung der regionalen Produkte bis in die Hauptstadt ist ein Argument, das auch andere Produzenten im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land von der Umstellung auf ökologischen Landbau überzeugen soll.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559385/

Eine ganze Vortragsreihe widmete sich am Dienstag der extensiven Bewirtschaftung. Namhafte Referenten aus der Biobranche waren nach Menz gekommen, um Produzenten wie denen aus Altglobsow, aber vor allem konventionellen Bauern Fakten zu Vermarktung und Anbau zu liefern.

Der Markt für Bio-Produkte wachse jährlich um fünf bis zehn Prozent, sagte der Vorstand der Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG, Jörg Große-Lochtmann. Die Zahl der Anbieter ökologischer Produkte sei weniger schnell gewachsen. Doch die Politik fördere den Ökolandbau in allen Bundesländern, auch in Brandenburg, rief Große-Lochtmann zum Umdenken auf. "Günstigere Bedingungen für die Umstellung in den Betrieben kann es kaum geben."

Ein Drittel des Grundwassers sei verschmutzt. "Wir wollen nicht mit Dreck auf konventionelle Landwirte werfen", so Große-Lochtmann. Der ökologische Landbau sei jedoch ein profunder Weg gegenzusteuern. Die Nitratbelastung der Böden in Deutschland ist zu hoch. Eine Sorge, die auch den Verbraucher umtreibe.

Prämisse sei neben dem Bio-Siegel für viele Kunden aber vor allem auch die Regionalität. Damit traf Große-Lochtmann den Punkt, den auch die Veranstalter des Landwirtschaftstages, die Rheinsberger Preußenquelle und der Naturpark, betont hatten: Berlin ist der Markt für ökologische Produkte aus Brandenburg.

Rund 2 000 Erzeuger gehörten derzeit der Marktgesellschaft Naturland Bauern an. Und Große-Lochtmann nannte Preise, die "seine" Landwirte derzeit erzielen. Mit Öko-Winterweizen könnten 1 000 Euro pro Hektar erwirtschaftet werden, konventioneller Weizen erziele nur 600 Euro. Für Hafer würden 700 statt 350 Euro pro Hektar gezahlt. Höher seien auch die Preise für Fleisch. Besonders knapp sei hierzulande ökologisch angebautes Tierfutter. "Wir werden mit leeren Lagern in die nächste Ernte gehen", sagte Große-Lochtmann. Der Bedarf sei da. Er stellte aber auch klar, dass eine Umstellung von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft aus Verzweiflung nicht funktioniere. Auch der Leiter der Biolandberatung Ost, Uwe Becherer, nannte am Mittwoch Voraussetzungen. Wer umstellt müsse investieren, in ausreichend große Ställe und in die Ausrichtung des Ackerbaus auf Fruchtfolgen und natürliche Unkrautbekämpfung.

Öffentliche Bekenntnisse, umstellen zu wollen, gab es am Dienstag nicht. Das sei ein Prozess, sagte Heiko Strobel von der Naturparkverwaltung im Anschluss an die Tagung. "Wir müssen einen langen Atem haben. Es ist eine Lebensentscheidung" für die Landwirte.