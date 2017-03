Bronze gewonnen - Gold verloren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559386/

Die Enttäuschung ist Pascal Meyer (60 kg) noch lange nach dem letzten Kampf anzusehen. Angetreten war der 19-jährige Frankfurter Sportschüler, um in der heimischen Brandenburg-Halle bei der U-21-DM nach Bronze im Vorjahr diesmal aufs oberste Treppchen zu steigen. Das Zeug dazu hat er, ist Trainer Adrian Markov überzeugt. Auch Pascal Meyer zeigte sich selbstbewusst. Dann wurde es Bronze.

Die Entscheidung fiel im ersten Kampf. "Den habe ich verpennt. Vielleicht lag es daran, dass mein Gegner schon einen Kampf hatte und mir ein Freilos am Anfang nicht liegt", blickt er auf die Niederlage. Dann lief es wie geplant und der Judoka vom Budokan Brandenburg besiegte alle seine weiteren Gegner vorzeitig, kam unter anderem mit einem Hüftwurf und Außenhakler zum Erfolg. "Deutscher Meister zu werden, ist kein Selbstläufer. Man muss mental stark sein, das ist ein Entwicklungsprozess", unterstreicht Adrian Markov.

Die zweite Frankfurter Bronzemedaille gewann Emil Kosjanik vom JC 90 Frankfurt in der starken Gewichtsklasse bis 81 kg - kampflos, weil sein Gegner wegen einer Verletzung nicht mehr antrat "Emil hat sich dieses "Glück' hart erarbeitet. In seinen Kämpfen ging es eng zu, er ist standhaft geblieben", beschreibt sein Trainer. Nur gegen den späteren Deutschen Meister Tim Gramkow (TKJ Sarstedt) unterlag der Frankfurter.

Als Nachrücker überraschte Rico Buchwalter (66 kg/JC 90), der fast um eine Medaille kämpfte. Der siebte Platz ist für den Judoka vom jüngsten Jahrgang ein großer Erfolg. Nicht nutzen konnte Eric Schulz (66 kg/Blau-Weiß Vetschau) seine Vorteile, der sich wie Ole Buth (100 kg/PSV Frankfurt) nicht platzierte. Landestrainer Adrian Markov spricht von einem guten Gesamtergebnis für den Stützpunkt. "Zwei Medaillen hatten wir mehrere Jahre nicht. Nimmt man die fünf DM-Medaillen bei der männlichen U18 dazu, ist Frankfurt in den nächsten Jahren im Kommen".

Auch Frankfurts Frauen-Trainer Andreas Preschel bleibt optimistisch. Drei Mädchen, alle aus dem jüngsten Jahrgang, hatten sich qualifiziert und wurden von international erfahrenen Judoka stark gefordert. Lea-Sophie Bastian (70 kg/JC 90) traf auf die spätere Bronze-Gewinnerin und Dritte der Kadetten-EM 2016 Marlene Galandi (UJKC Potsdam). "Mein Kampf war sehr gut, aber dann hat mich Marlene in eine Würgetechnik bekommen. In der Trostrunde habe ich meine Gegnerin auf Ura-Nage, einer Kontertechnik, bezwungen. Darauf bin richtig stolz", erzählt die 17-Jährige.

Sophie Brendicke (70 kg/Großbeeren) hatte es in der gleichen Gewichtsklasse mit der jetzt sechsfachen Titelträgerin (U18/U21) Giovanna Scoccimarro (MTV Vorsfelde) zu tun. Ähnlich ging es Sophie von Zelewski (57 kg/KSC Strausberg). Alle Drei haben sich laut Preschel gegen die hochkarätigen Gegnerinnen "achtbar geschlagen", konnten sich gegen die "älteren, teils schon ausgebuffteren Mädchen" noch nicht so durchsetzen, dass es für eine Platzierung reichte.

Dennoch werden sie wie die anderen DM-Teilnehmer am internationalen Sichtungsturnier in zehn Tagen in Bremen (männliche Judoka) und Bad Blankenburg (weiblich) teilnehmen können. Da wird es für die Bundestrainer, die alle in Frankfurt weilten, erst richtig interessant, bestätigte der Sportdirektor des Deutschen Judo-Bundes Mark Borchert: "Die Turniere sind eine erste Standortbestimmung für das internationale Bestehen." In Frankfurt hätten sich einige hoffnungsvolle Talente abgezeichnet. Hier erkämpften die Brandenburger unter 326 Teilnehmern in 16 Entscheidungen eine Silber- und sechs Bronzemedaillen.