Drei Tore waren nicht genug

Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, es war nicht der Tag der Rehfelder. "Jetzt haben wir eine Reihe guter Ergebnisse gehabt und schon fangen meine Männer an, zu schludern", sagte Trainer Helmut Fritz, der zur Halbzeit von der Leistung seiner Männer wenig angetan war. Er kam auch als Erster zurück aus der Kabine und sagte: "Ich habe eine kurze und laute Ansage gemacht und einige Umstellungen vorgenommen."

Nach dem Führungstreffer von Tony Frontzek durch einen umstrittenen Foulstrafstoß hatten die Gäste drei gute Szenen und waren dabei jedes Mal erfolgreich. Gustav Lemke schoss in der 26. den Ausgleich, vorausgegangen war ein Fehler von Eric Bohlemann. Das 2:1 für Bestensee erzielte Julien Zädow per Foulelfmeter. Torhüter Thomas Polley hatte Michael Rubenbauer von den Beinen geholt. Das 3:1 für Bestensee besorgte erneut Lemke.

Rehfelde begann die zweite Halbzeit mit Bohlemann in der Sturmspitze. Auf die rechte Angriffsseite setzte Helmut Fritz auf Marvin Kretzschmar. Und tatsächlich machte Rehfelde die Partie noch mal spannend, denn Frontzek erzielte nach genau einer Stunde Spielzeit den Anschlusstreffer. Es folgte eine gute Phase der Platzherren, die nun auf den Ausgleich drängten. Pech hatten sie nach einem schönen Angriff, den Robert Krebs einleitete. Seinen schönen Pass konnte Bohlemann im Abschluss nicht verwerten (71.). Eine Minute später war erneut Bohlemann ganz dicht am Ausgleich. Der Ball ging ganz knapp am Bestenseer Tor vorbei.

Weitere gute Möglichkeiten hatten Maximilian Terzenbach mit einem Schuss aus der zweiten Reihe sowie Bledar Mahmuti, dessen Ball noch im letzten Moment abgefälscht wurde.

Und genau in diese Grün-Weiß-Angriffsphase gelang den Gästen das 4:2. Knapp zehn Minuten vor dem Schlusspfiff schloss Michael Rubenbauer einen Konter erfolgreich ab. Natürlich warfen die Rehfelder noch mal alles nach vorn und belagerten das Tor von Schlussmann André Stern.

Pascal Haase schoss den erneuten Anschlusstreffer. Zu spät, denn es lief bereits die zweite Minute der Nachspielzeit.

Grün-Weiß Rehfelde: Polley - Bohlemann, Terzenbach, Mentz, Fechtner, Krebs, Mahmuti, Frotzek, Haase, Szudra (46. Kretschmar), Venz

Tore: 1:0 Frontzek (24./Foulelfmeter), 1:1 Lemke (26.), 1:2 Zädow (34./Foulelfmeter), 1:3 Lemke, 2:3 Frontzek (60.), 2:4 Rubenbauer( 79.), 3:4 Haase (90+2) - Schiedsrichter: Lorenz - Zuschauer: 67