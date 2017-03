Alte Fahrräder in Gransee runderneuert

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Immer gut zu tun hat Thomas Klapötke, Fahrradhändler in Gransee. Im bevorstehenden Frühling ohnehin - dann erwacht auch bei den Leuten der Drang, Ausflüge in die idyllische Natur zu unternehmen. Vorzugsweise mit dem Fahrrad, wie Thomas Klapötke mit Freude schon vor Jahren feststellte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559388/

Händler und Bastler in Personalunion: Thomas Klapötke rät seinen Kunden, das alte Fahrrad nicht gleich wegzuschmeißen. Zumal Schrott mittlerweile auch nichts mehr wert sei.

Händler und Bastler in Personalunion: Thomas Klapötke rät seinen Kunden, das alte Fahrrad nicht gleich wegzuschmeißen. Zumal Schrott mittlerweile auch nichts mehr wert sei. © MZV

Neue Drahtesel sind aber auch vielen Granseern etwas zu teuer.Und das muss ja nicht sein, wenn ein altes Rad im Keller oder im Schuppen überwintert hat und nur noch aufgemöbelt werden müsste. Das Problem dabei: Etliche der Fahrräder sind in die Jahre gekommen, hochbetagt und bedürfen einer gründlichen General-Überholung.

Für Klapötke ist das kein Hindernis. Denn er verkauft nicht nur nagelneue Fahrräder, die mit allem Schnickschnack ausgestattet sind, sogar mit Elektro-Motor. Klapötke repariert auch leidenschaftlich gerne "Esel-Oldies". "Zu mir kommen immer wieder Leute, die ein altes Schrott-Rad auf Vordermann bringen lassen wollen", betont der Experte und passionierte Bastler. Er weist die "Bittsteller" jedenfalls nicht ab. Sein Motto lautet, "weshalb das Fahrrad zweimal kaufen?". Gemeinsam mit Micha, seinem Mitarbeiter, und zurzeit Siemens-Schülerpraktikant Tim nimmt Klapötke die alten, rostigen und zum Teil verbogenen Räder auseinander und setzt sie generalüberholt wieder zusammen. Mangel an solcher Arbeit hat er nicht, wie er erklärt. In seinem Depot befinden sich sogar dutzende alte Fahrräder, die inzwischen als Ersatzteilspender herhalten. Außerdem hilft der Händler auf diese Weise Leuten, die in armen Ländern beheimatet sind und sich ein modernes Rad gar nicht leisten können. Reparierte Oldtimer werden beispielsweise nach Bulgarien geschickt.

Und was ist, wenn die Reparaturkosten die früheren Anschaffungskosten übersteigen? "Erst wenn der Kunde merkt, das wird zu teuer, schweift sein Blick automatisch in Richtung Neu-Rad."