Lieberose (MOZ) Die jüngste Stadtverordnetenversammlung in Lieberose am Montag sorgt für Unmut. Hintergrund ist, dass fast alle Tagesordnungspunkte im nicht-öffentlichen Teil verhandelt wurden. Die 15 Zuhörer mussten nach einer kaum 30-minütigen Sitzung den Saal verlassen.

"Bodenordnungsverfahren östlicher Schwielochsee", "Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße", "Entwidmung des Weges zwischen Lieberose und Klein Liebitz": Wie streng geheime Projekte klingen diese Tagesordnungspunkte der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in Lieberose nicht. Eher wirken die Agendapunkte wie klassische Fälle für den öffentlichen Teil. Eigentlich. Denn wie Lieberoses Bürgermeisterin Kerstin Michelchen auf Anfrage versichert, sind bei allen im nicht-öffentlichen Teil verhandelten Themen entweder private Belange betroffen, oder eine öffentliche Diskussion würde zum jetzigen Zeitpunkt kontraproduktiv im Sinne des Allgemeinwohls der Stadt wirken. Diese Einschätzung der Bürgermeisterin, die gleichzeitig Vorsitzende der Fraktion Freie Liste Lieberose ist, teilen die beiden anderen Fraktionsvorsitzenden im Stadtparlament, Horst Dommaschk (Linke) und Peter Kossatz (Zukunft Lieberose) unisono. Selten erlebt man im Lieberoser Stadtparlament eine solche Einmütigkeit.

Befriedigt hat dies die 15 Besucher der öffentlichen Sitzung, zu der die Stadt alle interessierten Bürger in die Darre eingeladen hatte, nicht. Schon kurz nach Bekanntgabe der Tagesordnung verließen die ersten Besucher den Saal. Als dann noch der einzige öffentliche Tagesordnungspunkt, nämlich die Verhandlung zur Übernahme der Planungskosten für die Erweiterung des Windparks Trebitz abgesetzt wurde, erhoben sich nach und nach weitere Gäste und verließen kopfschüttelnd den Saal. Die bis zum schnellen Ende blieben, zeigten sich im Anschluss an die "öffentliche Sitzung" - drinnen wurden derweil die relevanten Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter verhandelt - gefrustet. "Die Informationen zum Bodenordnungsverfahren östlicher Schwielochsee hätten öffentlich vorgetragen werden müssen", ärgerte sich Norbert Tischer, der extra aus Niewisch angereist war. Sitzungsbesucher Daniel Just beklagte, dass die Nicht-Öffentlichkeit der Tagesordnungspunkte von der Sitzungsleiterin Kerstin Michelchen nicht begründet worden war. "Das wäre mindestens guter Stil gewesen."

Der Ortsvorsteher von Trebitz, Lothar Kleinod, begründete den Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunkts zur Übernahme der Windkraft-Planungskosten damit, dass sich die Abgeordneten unter Bürgermeister Manfred Lischeski (2008 bis 2012)dazu verständigt hatten, bei wichtigen Themen, die einen Ortsteil betreffen, die Sitzung in demselbigen abzuhalten. Dem Antrag Kleinods stimmte eine deutliche Mehrheit zu, das Thema Windkraft wird nun in der nächsten Sitzung in Trebitz verhandelt.