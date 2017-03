Top-Sportler beim Lankelauf tierisch ausgebremst

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559390/

"Wir waren gerade in den Wald abgebogen und Marc lief ein paar Meter vor mir", berichtet René Latzke. "Dann kamen die Tiere von links über den Weg. Das hat kein Ende genommen." Während Latzke auf der Strecke "nicht extra abbremsen musste", hatte Marquardt schon größere Probleme. Er musste sich lautstark bemerkbar machen, um freie Bahn zu haben. Es seien nunmal Naturläufe, sagt René Latzke mit einem Lachen. Wildschweine seien bei einem anderen Wettkampf auch schon mal zu sehen gewesen.

Die schnellen Männer hatten sich vom Start weg an die Spitze gesetzt. Wie schon beim ersten Lauf der EMB-Cup-Serie, dem Hennigsdorfer Frühjahrscross Anfang März, sicherte sich Marc Marquardt (38:23 Minuten) aus Heinrichsdorf den Tagessieg vor René Latzke (40:20 Minuten) von der LG Oberhavel. Dritter wurde Mathias Schulz (42:12 Minuten) vom Lupus Team Zehdenick.

"Ich bin ja auch nicht so langsam, aber in den beiden Läufen, die bisher waren, hatte Marc schon einen deutlichen Vorsprung", sagt René Latzke. Der Gesamtsieger der Altersklasse M 40 aus dem vergangenen Jahr sieht in Marquardt einen interessanten Rivalen, "denn die Konkurrenz war in der letzten Saison nicht so groß. Ich habe aber überhaupt kein Problem, wenn jemand schneller ist als ich".

In Löwenberg gingen 197 Läufer auf die Strecke. Bei den Frauen - über die etwa 6,5 Kilometer lange Wertungsstrecke - konnte sich Annette Krumpholz (26:04 Minuten) aus Hohen Neuendorf knapp den Tagessieg vor Kathrin Koczessa (26:19) von der LG Oberhavel sichern. Das Podest der Frauen komplettierte Katharina Raschkewitz (28:07) von Stahl Hennigsdorf.

Der EMB-Energie-Cup Oberhavel, der dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, ist aus Sicht von Organisator Marco Fiedler gut in die neue Saison gestartet. "Beide bisher ausgetragenen Veranstaltungen konnten mehr Teilnehmer als 2016 anlocken." Die dritte Station auf der Reise durch den Kreis ist der Metallarbeiterlauf in Hennigsdorf am 1. April.