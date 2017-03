Neues Fahrzeug für Wirtschaftshof

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Derzeit wird auf dem Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle aufgeräumt und gewerkelt. Die Errichtung des Wirtschaftshofes für das Amt Brieskow-Finkenheerd geht weiter voran. "Bis Ende Mai wollen wir die Räumlichkeiten so weit hergerichtet haben, dass wir hier einziehen können", berichtet Vorarbeiter Christian Jacksch, der die vier ehemaligen Gemeindearbeiter der Gemeinden Brieskow-Finkenheerd, Wiesenau und Ziltendorf anleitet. Diese sind seit diesem Jahr in einem gemeinsamen Wirtschaftshof zusammengeschlossen. "Hintergrund war vor allem, die Technik zu bündeln. Wir brauchen nicht fünfmal die gleiche Säge. Außerdem sollen sich die Mitarbeiter teilweise auf bestimmte Gebiete spezialisieren - wie ein Maschinenführer, der dann alle drei Gemeinden beackert", erklärt Jacksch.

Der neue Wirtschaftshof in der einstigen Tankstelle hat zudem den Vorteil, dass sich die Amtsmitarbeiter morgens vor der Arbeit zu einer Besprechung treffen und später eine gemeinsame Mittagspause machen können. Außerdem sollen in der früheren Waschstraße Garage und Werkstatt unterkommen.

Darin wird dann auch der neu erworbene VW Caddy 4 unterkommen. Kürzlich hatte der 20 Jahre alte Opel Campo der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd seinen Dienst quittiert. "Dies war absehbar und vormals in der Finanzplanung der Gemeinde beziehungsweise in diesem Jahr im Plan des Amtes berücksichtigt worden", sagt Amtsdirektor Danny Busse. Vor wenigen Tagen konnte nun der für den Wirtschaftshof bestellte Caddy in Empfang genommen werden. Dabei handelt es sich um einen Gebrauchtwagen. Der Fuhrpark soll noch im April um einen Kommunaltraktor erweitert werden.

"Es ist geplant, zeitgleich mit der Lieferung auch mit dem Wirtschaftshof in Betrieb zu gehen. Bis dahin sind auch am Objekt selbst noch viele Arbeiten zu erledigen. Es stehen noch Malerarbeiten, die Installation der Außenbeleuchtung und weitere diverse Ausbaumaßnahmen an, die aber auch zum Teil noch während des laufenden Betriebs durchgeführt werden können", berichtet der Amtsdirektor.