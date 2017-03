Warnstreik vor dem Haupttor

artikel-ansicht/dg/0/

Nach dem laut der Gewerkschaft "indiskutablen Angebot der Stahl-Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen" gebe es nun auch Warnstreiks in Ostdeutschland. Die erste Tarifverhandlung in der ostdeutschen Stahlindustrie endete laut IG Metall am 28. Februar in Berlin ohne ein Angebot der Arbeitgeber. Für die rund 8000 Beschäftigten in der ostdeutschen Stahlindustrie fordert die Gewerkschaft 4,5 Prozent mehr Entgelt für zwölf Monate, die Weiterführung der Tarifverträge zur Altersteilzeit und über den Einsatz von Werkverträgen sowie einen Zukunftsdialog Jugend und Stahl.

In Nordrhein-Westfalen hatten die Arbeitgeber in der Stahl-Tarifrunde am 6. März das Angebot von 1,3 Prozent gemacht. Daraufhin gab es Streiks in dem Bundesland.

Mit den Warnstreiks in Eisenhüttenstadt und Zeithain (Sachsen) wolle man Druck auf die Arbeitgeber ausüben und man halte sich die Option weiterer Aktionen offen, sagt Ernsdorf. "Für die zweite Tarifverhandlung am 21. März in Berlin erwarten wir ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber", erklärt Olivier Höbel. "Ein Angebot unterhalb der Inflationsrate, das zu Reallohnverlust führt, ist keine Verhandlungsbasis."