Tunnel Oranienburg: Bahn würde Kosten teilen

Oranienburg (OGA) Oranienburg (OGA) Eine Verlängerung des Bahnhofstunnels zur Ostseite würde mindestens 6,5 Millionen Euro kosten. Die Bahn schließt eine Beteiligung an den Kosten nicht aus.

Ganz in Grau: Der Tunnel unter den Gleisen im Bahnhof Oranienburg ist seit einem dreiviertel Jahr eine einzige Baustelle ohne Bautätigkeit.

Auf 40 Metern Länge müssten die Gleise zwischen Bahnhof und Ladestraße untertunnelt werden. 2013 wurden die Kosten für das unterirdische Bauwerk auf 6,5 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt hatte jahrelang mit der Deutschen Bahn über eine Kostenbeteiligung verhandelt. Doch der Staatskonzern lehnte ab. Der Tunnel sei ein "einseitiges Verlangen der Stadt", begründet Bahnsprecher Gisbert Gahler die Verweigerungshaltung des Dienstleistungsunternehmens. Kein Wort verliert die Bahn über Fahrgäste, die einen erheblich kürzeren Weg zu den Bahnsteigen hätten, wenn es einen Zugang von der Ostseite gäbe.

Allerdings schließt Gahler eine Kostenbeteiligung durch die Bahn nicht völlig aus. Müsste der bestehende Tunnel ersetzt werden, "wäre eine Beteiligung von 50 Prozent durch die Deutsche Bahn möglich", sagt der Sprecher. Dies sei aber nur der Fall, wenn die Unterführung wegen "Erreichen der Lebensdauer" neu gebaut werden müsste. In diesem Fall würde der bestehende Tunnel komplett ersetzt und gleichzeitig bis zur Ladestraße verlängert.

Allerdings spricht bei der Bahn derzeit niemand davon, dass der Fußgängertunnel des vor mehr als 100 Jahren errichteten Empfangsgebäudes baufällig ist. Immerhin befindet sich das Bauwerk seit dem Frühsommer 2016 in einem bedauernswerten Zustand. Putz und Fliesen wurden von den Wänden geschlagen. Dann wurden die Arbeiten eingestellt und pünktlich zum Stadtjubiläum die Wände mit grauen Planen abgehängt. Die Vorhänge erinnern leider nur entfernt an Christos Reichstagsverhüllung.

Statik und Materialien des Gebäudes müssten geprüft werden, teilte die Bahn wiederholt auf die Frage nach der Fortsetzung der Bauarbeiten mit. Alle Prüfungen seien in die Planung eingearbeitet worden, sagte Gisbert Gahler. "Jetzt wird ein Leistungsverzeichnis erstellt, damit der Auftragnehmer ein Angebot erstellen kann." Es werde angestrebt, dass die Arbeiten im April fortgesetzt werden, so Gahler. Vielleicht wartet die Bahn auch einfach nur darauf, dass die Stadt endlich sagt: "Lasst uns den Tunnelvorstoß wagen!" So lange bleibt der Bahnhof eben eine hässliche Baustelle.

Immerhin wird die seit Jahrzehnten diskutierte Tunnelidee im Internet begeistert kommentiert. Der Weg zum OSZ, zur Gedenkstätte Sachsenhausen und zur Turm-Erlebniscity könnte erheblich abgekürzt werden. Es gäbe im Bereich des früheren Güterbahnhofs ausreichend Flächen für Bushaltestellen, Pendlerparkplätze und ein zweites Fahrradparkhaus. Denn schon jetzt rechnet die Stadtverwaltung mit knappen Kapazitäten an Auto- und Fahrradstellflächen - selbst nach deren Erweiterungen. Immerhin ist Oranienburg eine wachsende Stadt. Da auch immer mehr Berliner hierher ziehen, ist mit einer steigenden Pendlerzahl zu rechnen. Allein auf der S1 fahren heute schon täglich mehr als 12 000 Menschen zwischen Oranienburg und Berlin. Sollte es dort irgendwann den gewünschten Zehn-Minuten-Takt geben, werden die Fahrgastzahlen noch deutlich steigen.

Trotz alledem wurden die Verhandlungen über den Tunnel zwischen Bahn und Stadt abgebrochen. "Zur Zeit ruhen die Gespräche", sagte Gisbert Gahler.