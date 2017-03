Hennigsdorf: Vom Jugendclub zum Generationenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Als erstes parlamentarisches Gremium stimmte der Sozialausschuss am Dienstagabend dafür, den Konradsberg für 2,86 Millionen Euro zu modernisieren. Rund 1,85 Millionen Euro Förderung kommen aus dem Förderprogramm Aktive Stadtzentren. Aus dem auch Conny Island genannten Jugendclub soll ein Gemeinschaftszentrum werden, das als Anlaufpunkt für Freizeitaktivitäten verschiedener Generationen und Menschen unterschiedlicher Herkunft dient. Die Kosten werden sich noch um derzeit geschätzte 170 000 Euro erhöhen, die die Stadt für die Ausstattung mit Technik und Möbeln ausgeben muss.

Sollten die Stadtverordneten das Bauvorhaben am 29. März mehrheitlich befürworten, könnte schon im Oktober mit erste Abbrucharbeiten begonnen werden. Der eigentliche Bau soll Ende 2018 abgeschlossen sein, ein Teil der Einrichtungsarbeiten dürfte sich aber ins Jahr 2019 ziehen.

Gemeinschaftszentrum Stell-Werk soll sich der Konradsberg künftig nennen. Jugendliche werden hier auch weiterhin ihre Freizeit in Werkstätten, in Medienräumen oder dem Bandhaus finden. Doch sie werden sich das 3 500 Quadratmeter große Areal künftig mit anderen Generationen teilen. "In Hennigsdorf leben Menschen, die Interessen und Leidenschaften haben, die man brach liegen lassen oder mobilisieren kann", heißt es in der Projektvorschau. Im Rathaus hat man sich fürs Mobilisieren dieser Ressourcen entschieden. So soll der von der Parkstraße aus linksseitig gelegene Flügel zu einem Familien- und Gemeinschaftstreff umgebaut werden, in dem sich eine Selbsthilfe-Reparaturwerkstatt, eine Töpferei, eine Gemeinschaftsküche und zwei große Räume befinden, die sich zu einem Saal kombinieren lassen.

Der andere Flügel bleibt mit Räumen unter anderem für Tischtennis, Medien und Café der Jugend vorbehalten. Das in Richtung Park gelegene Haus wird auch künftig Proberäume für Bands und ein Aufnahmestudio beherbergen. Das kleinste Gebäude direkt an der Parkstraße bleibt weiterhin Heimstatt dreier Sportvereine.

Hinter dem künftigen Familienhaus soll ein großer Bauspielplatz entstehen, auf dem gebaut, gebastelt und gegärtnert werden kann. Vorrangig sportlichen Aktivitäten wie Soccer- und Streetball sowie Schach ist der große Innenhof vorbehalten. Er wird auch Möglichkeiten zum Skateboarden und für Graffiti-Künstler bieten. Auf einer Bühne kann Kleinkunst dargeboten werden.

Für die Zeit der Bauarbeiten wird das JFFZ ausziehen. Die Jugendarbeit soll im Erdgeschoss der Arbeitsfördergesellschaft PuR an der Fabrikstraße vorübergehend eine neue Heimat finden. Der Begegnungstreffpunkt für Flüchtlinge zieht nach Nord in den Club der Wohnungsbaugesellschaft.

Der Konradsberg hat eine sehr wechselvolle Geschichte. 1935 bauten die Nationalsozialisten in der Parkanlage, die auf einer Düne entstanden war, einen Gebäudekomplex für die Hitlerjugend. Unterirdisch befanden sich Bunker. Nach Ende des Krieges nutzte die Rote Armee kurzzeitig die Räume. Später zog eine Förderschule ein. Zu Hennigsdorfs einzigem städtischen Jugendzentrum wurde der Konradsberg 1993.