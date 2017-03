Pullis mit Tigerkopf und Streifen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Mütze peppt sein Outfit auf, der dunkel- und hellblau gestreifte Pullover ist bequem. "100 Prozent Baumwolle", kommentiert Lehrerin Ines Rattey den Auftritt ihres Schülers Per Rehwinkel. Selbstbewusst bleibt der Zehnjährige am Ende des aus Sportmatten improvisierten Laufstegs stehen, dreht sich zum Publikum, läuft weiter.

Posen wie die Models: Die Fünftklässler Michelle Tyrock, Leonie Kühn, Per Rehwinkel und Gerda Anders (von links) präsentieren ihre Lieblingskleidung. © MOZ/Annemarie Diehr

Sechs Wochen lang hat die Klasse 5a der Sigmund-Jähn-Grundschule ihre Modenschau am Dienstagvormittag im Spiegelsaal der Schule vorbereitet, am Ende geht alles ganz schnell: Während die zehnjährige Joyce Wittwer mit Jeggins - einer Mischung aus Jeans und Leggins -, einem Pulli und Basecap über den Laufsteg geht, macht sich im Hintergrund schon das nächste Model bereit. Fabian trägt einen Pullover mit Tigerkopf - "sehr modisch und alltagstauglich", findet Ines Rattey.

"Bei der Auswahl der Klamotten sollten die Schüler auf Naturstoffe achten", sagt die Klassenlehrerin. Mit ihren Schülern hat sie sich in den Fächern Erd- und Sachkunde, Biologie und LER intensiv mit dem Thema Kleidung und deren Herstellung befasst: Den Anbau von Baumwolle haben die Fünftklässler ebenso nachvollzogen wie die Reise einer Jeans, die 56000 Kilometer zwischen Kasachstan, Taiwan und Tunesien zurücklegt, bevor sie in Deutschland im Laden liegt.

"Ich wollte die Schüler dazu bringen, auf die Etiketten zu gucken, damit sie verstehen, was sie eigentlich tragen. Da ist wenig Baumwolle, dafür viel Polyester dabei." Am liebsten hätte Ines Rattey eine Modenschau nur mit fair gehandelten Hosen, Pullovern und Röcken veranstaltet. Aber wer kleidet sich schon so konsequent? Die Models wollen mit ihrem Outfit vor allem eins: gut aussehen.