Skoda-Fahrerin leicht verletzt

Fürstenwalde (mw) Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Montagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Fürstenwalder Triftstraße. Eine 72-jährige Skoda-Fahrerin wollte von der Karl-Liebknecht-Straße nach links in die Triftstraße einfahren, schildert die Polizei. Dabei habe sie die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall ließ sich die Fahrertür der 40-Jährigen nicht mehr öffnen, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.