Vermisste Personen im dichten Qualm

Grünheide (MOZ) Blaulicht am "Hotel am Peetzsee" in Grünheide: Gemeindewehrführer Norman Elsner überraschte die sechs Ortswehren am Dienstag mit einer Übung. Das Szenario: Bei Arbeiten im Bettenhaus entsteht ein Brand, zwei Arbeiter werden vermisst, ein Hausmeister behindert die Helfer.

Handgemenge am Einsatzort: Feuerwehrleute drängen Andreas Ecke (in Orange) zurück. Der Bauhofmitarbeiter spielt in der Übung einen verwirrten Hausmeister. Weil sich laut Szenario noch Arbeiter im Brandhaus befinden, drängt er die Helfer zur Eile.

Rauchwolken quillen aus Fensterritzen, Kabel-Löchern in der Hauswand, dem Dach. Hinter den Fensterscheiben des Bettenhauses ist es milchig-weiß. Das Gebäude steht voll Qualm. Die Nebelmaschine produziert immer mehr. "Geht's dir noch gut?", erkundigt sich Norman Elsner per Funk bei Jens Blechschmidt, der im Haus steckt. "Ging mir nie besser", ertönt dessen Stimme. Der Bauhofmitarbeiter spielt das Opfer. Bürgermeister Arne Christiani beobachtet die Vorbereitungen. "Tür und Fenster bleiben aber heil!", ordnet er an. Schließlich soll alles, was aus dem Abrisshaus noch verwertbar ist, am 25. März gegen Spenden abgegeben werden. Elsner nickt, dann setzte er den Alarm ab. Da ist es 10.15 Uhr.

"Wir sind angehalten, einmal im Jahr die Einsatzbereitschaft der Stützpunktwehr zu prüfen", erklärt er. 134 Einsatzkräfte haben die sechs Ortswehren der Gemeinde. Wie viele anrücken, weiß Elsner nicht. Die Mitglieder wussten nichts von der Übung. Nur die Atemschutzwerkstatt und die Leitstelle sind informiert.

10.28 Uhr ertönen die ersten Martinshörner. Die Grünheider Ortswehr rollt als erste aufs Gelände. "Zwei Kollegen sind noch im Haus. Der eine hat gerade seine Frau verloren, der andere ist zwölffacher Vater, Ihr müsst sie rausholen", schildert Andreas Ecke, der den verwirrten Hausmeister mimt. In seiner Hast hat er den Schlüssel eingesteckt, den die Helfer brauchen, um ins Haus zu kommen. Vorsichtig setzen sie ihre Äxte an. Elsner hält sie zurück. "Die Tür bleibt heil!", sagt er. Erwartet wird, dass der Einsatzleiter den Hausmeister nach dem Schlüssel fragt.

Unterdessen füllt sich der Hof mit Fahrzeugen. Schläuche werden gekuppelt, Atemschutzgeräte angelegt. Dann betreten die ersten beiden Trupps das Haus. Die Sicht reicht nur Zentimeter. Tim Stokloßa und Thomas Schröder bilden einen Trupp. Im Kriechgang tasten sie sich voran. "Die linke Führhand kommt an die Wand, dann geht es im Urzeigersinn um den Raum", sagt Stokloßa. Die Suche nach den Vermissten gestaltet sich schwierig. Auch die Wärmebildkamera spürt sie in der unteren Etage nicht auf. Im letzten Raum findet der Trupp die Nebelmaschine und schaltet sie aus. Erst jetzt kann ein Drucklüfter eingeschaltet werden, um die Räume zu entrauchen. 10.47 Uhr wird die erste Person gerettet, zehn Minuten später die zweite. Damit ist die Lage unter Kontrolle.

Elsner ist zufrieden. 33 Einsatzkräfte, davon 17 Atemschutzgeräteträger, sind vor Ort. "Für diese Tageszeit ist das Personalaufgebot in Ordnung", sagt er. Bei einem realen Einsatz wären die Vermissten schneller gefunden worden. "Brandschutztüren hätten verhindert, dass der Qualm in alle Räume zieht", erklärt Elsner.

Bevor das Bettenhaus, ein Nebengebäude des Hotels, abgerissen wird, um Platz für den geplanten Bürgerpark zu schaffen, gibt die Feuerwehr am 25. März eine öffentliche Schauvorführung, bei der auch die Jugendwehr und die Taucher mitwirken.