Weil Äpfel nicht aus Körben wachsen

Potsdam (MOZ) Wir leben in einem nie versiegenden Überfluss an Nahrungsmitteln. Gehen uns doch mal die Kartoffeln, Erdbeeren oder Äpfel aus, gehen wir einfach in den Supermarkt, wo Pflaumen aus Körbchen und Fleisch in der Plastikverpackung wachsen. Solche kuriosen Vorstellungen herrschten nach Erzählungen von Pädagogen in den Köpfen einiger Kinder vor, wenn es um die Frage geht, wo die tägliche Nahrung eigentlich herkommt.

Um derartige Wissenslücken zu schließen und die Ernährungsbildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter zu fördern, hat die vor zehn Jahren in Berlin gegründete Sarah-Wiener-Stiftung die Ernährungsinitiative "Ich kann kochen" ins Leben gerufen. In deren Rahmen bilden Ernährungstrainer wie Lars Bülhoff Lehrer und Erzieher zu sogenannten "Genussbotschaftern" aus. Sie sollen Kinder in den Bildungseinrichtungen dazu befähigen, "ihren Konsum kritisch zu betrachten und aktiv zu gestalten", sagt der 36-Jährige.

Einige dieser zukünftigen Botschafter sitzen ihm an diesem Tag im Oskar-Begegnungszentrum in Potsdam gegenüber. Ihnen möchte der freiberufliche Trainer das notwendige Wissen vermitteln, um mit den Kindern in den Einrichtungen gemeinsam und vor allem gesund zu kochen. Nicht nur die Herstellung von Lebensmitteln sei dabei ein Thema. "Die Kinder wissen oft wenig über Nährstoffe und darüber, wie wichtig diese für den Körper sind", meint der Ernährungsexperte.

An dem Projekt beteiligt sich mittlerweile auch die Barmer-Krankenkasse, sodass die Anzahl der Trainer sowie der Fortbildungen in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen hat, wie Bülhoff berichtet. Vor zwei Jahren hätten zwei Ehrenamtliche sowie ein fester Mitarbeiter der Stiftung 20 Fortbildungen im Jahr durchgeführt. Daraus seien mittlerweile 30 Personen und 600 Schulungen im Jahr geworden. Zehn Trainer würden sogar weltweit eingesetzt.

Den anwesenden Pädagogen möchte Bülhoff an diesem Tag demonstrieren, wie sie Butter selbst herstellen können. Dazu greift er nach einem verschlossenen Schraubglas, welches mit Sahne gefüllt ist, schüttelt die Flüssigkeit kurz heftig durch, sodass ein klatschendes Geräusch entsteht, und betrachtet es nochmals in der Ruheposition. Dann deutet er in das Glasinnere. "Durch das Schütteln bildet sich in der Mitte eine feste Kugel", sagt er. Damit diese sich zu einer Buttermasse verfestigt, wird das Glas auch unter den Teilnehmern herumgereicht, damit sie beim Schütteln behilflich sein können.

Es wird jedoch nicht nur übers Essen und seine Herstellung gesprochen, sondern auch welches zubereitet: Auf dem Plan stehen eine frische Gemüsebrühe, ein Wintersalat mit Linsen, Steckrübenstampf, Gemüsespieße mit Champignons, eine Buchweizen-Gemüse-Pfanne und Apfelkompott. Das Kochen sowie das anschließende gemeinsame Speisen werde zu Hause leider oft vernachlässigt, kritisiert der Ernährungswissenschaftler. "Eltern bringen ihre Kinder nicht mehr in die Küche rein." Das sorge dann für Unwissenheit sowie Desinteresse. Wichtig sei, dass Kinder nicht über den Aspekt der Gesundheit, sondern über den Genuss an das Thema herangeführt werden. Und der erfüllt sich nach Meinung des Trainers wie von selbst. "Was man selbst kocht, schmeckt einem auch."(Mit Adleraugen)