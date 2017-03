Vom Kulturhafen zur Festung

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Neuendorf (MOZ) In Groß Neuendorf legen bald wieder die Ausflugsdampfer ab. Gestartet wird am 24. April mit einer Fahrt zur Festung Küstrin. Damit wird der in einen Dornröschenschlaf gefallene Anlieger am Hafen wieder aktiviert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559400/

Eigentlich sollte der Ausflugsdampfer der Reederei von Jens Schlößin längst fahren. Doch für die Touren, die der Oderberger gemeinsam mit Groß Neuendorfs Ortsvorsteherin Karin Rindfleisch erdacht hatte, waren nicht genug Interessenten gefunden worden. Das soll im April anders werden. Dann starten zunächst vier Touren vom Groß Neuendorfer Kulturhafen mit dem Fahrgastschiff "Barnimer Land". Das 1981 gebaute Schiff ist seit Juni 2016 im Besitz der Reederei Schlößin.

"Im Mai wollen wir es taufen", verrät der Eigner. Bereits Ende des Monats wird das Boot, das 75 Plätze unter Deck hat und voll klimatisiert ist, auf eine mehrtägige Tour auf der Oder an Groß Neuendorf vorbei geben. Es fährt nach Gorzow, die Warthe hinauf.

Am 23. April will die Ortwiger Feuerwehr das Schiff erleben. Die Blauröcke fahren von Oderberg nach Groß Neuendorf. Am 24. April gibt es eine Fahrt von Groß Neuendorf zur Festung Küstrin. Da der Anleger vor dem Kattewall erst am 13. Mai eingeweiht wird, soll die "Barnimer Land" ein Stück die Warthe hinauf fahren und im Warthe-Hafen warten, während sich die Gäste von Julia Bork vom Festungsmuseum durch die Altstadt führen lassen. Am 25. April geht es nach Lebus. Am 26. April ist eine "Fahrt ins Blaue" mit musikalischer Begleitung geplant und am 27. April geht es zum Schiffshebewerk Niederfinow. Alle Touren können jetzt gebucht werden.

Karin Rindfleisch ist sehr froh, dass wieder Leben am Anleger einzieht. Wenn die Fahrten gut angenommen werden, geht es im Herbst weiter. "Die Bemühungen um die Reaktivierung der Fahrgastschifffahrt auf der Oder gehen auf das Jahr 1991 zurück", erzählt die Ortsvorsteherin. Als die Idee in der Gemeinde beraten wurde, listete Gudrun Puschmann, damals Bürgermeisterin, zwei Seiten mit Gesetzen auf, die zu beachten wären. 1994 war es der damalige Odega-Chef Udo Schimpf, der mit der Gemeinde im Rahmen der 1. Brandenburger Landpartie Fahrten auf der Oder organisieren wollte. Es wurde ein Husarenstück. Mit einem Reeder aus Berlin wurde die Fahrt organisiert, ohne irgendwelche Behörden einzubinden. "Die Venus" aus Berlin machte sich auf den Weg nach Küstrin. Bei der Rückkehr von der vierstündigen Fahrt warteten die Wasserschutzpolizei bereits am Hafen. Das Schiff wurde von Hubschraubern begleitet. "Die Fahrt wurde ein voller Erfolg, nachdem die Formalitäten erledigt waren", lacht Karin Rindfleisch heute. Damals waren alle sehr aufgeregt.

Die Gemeinde erhielt die Ausnahmegenehmigung vom Wasser- und Schifffahrtsamt. 1995 wurde der Hafen für eine Saison verpachtet und es legten Frachtschiffe an. Ein Jahr später durften die ersten Fahrgastschiffe anlegen. 1998 wurde mit erheblichen Fördermitteln entlang der Oder Anleger gebaut. In Hohenwutzen, Groß Neuendorf, Kienitz, Küstrin-Kietz und Lebus erhoffte man sich damit einen Aufschwung für die Fahrgastschifffahrt. Der blieb jedoch aus. Lediglich von Groß Neuendorf aus fuhren, auch wegen des Engagements der Leute vor Ort, bis 2014 Ausflugsdampfer. Seither war Ruhe.

Anmeldung für die Fahrten unter Telefon 033478 222 oder 033475 570190 (Info-Punkt)