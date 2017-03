Schaden an Symbol-Baum

artikel-ansicht/dg/0/

Gisela Ziehm ist entsetzt. Die langjährige Vorsitzende der Regionalgruppe Oberbarnim des Naturschutzbundes (Nabu), hatte im Jahr 2002 anlässlich des 90. Geburtstages von Erna Kretschmann (1912-2001) die Idee, den Baum zu pflanzen. Den Schaden stellte sie selbst fest. Gisela Ziehm, die als Zeitpunkt den 8. März vermutet, wollte zunächst Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung erstatten. Das stellte sich jedoch als unmöglich heraus, weil der Landkreis Eigentümer des Bodens ist, auf dem die Linde wächst. Ob der Landrat nun Anzeige erstatte, stehe aber noch nicht fest, sagte Gisela Ziehm, die sich im Land Brandenburg auch für den Schutz der Alleen engagiert.

"Die Idee, für Erna Kretschmann einen Baum zu pflanzen, kam mir zu ihrer Beisetzung. Ich hatte zunächst an einen Gingko gedacht, weil ich von Erna wusste, dass dies ihr Lieblingsbaum war", erinnerte Gisela Ziehm.

Ihr Mann, der Naturschutznestor Kurt Kretschmann (1914-2007), habe der Gedanke der Baumpflanzung gefallen und stattdessen vorgeschlagen, für seine verstorbene Frau Erna doch eine Linde zu pflanzen. "Gemeinsam haben wir auch den Standort ausgesucht und der Landkreis genehmigte die Pflanzung, die im Herbst 2002 durch den Nabu Oberbarnim erfolgte", berichtet die Naturschützerin. Der Baum sei damals drei Meter groß gewesen und habe einschließlich Pflanzung ungefähr 300 Euro gekostet.

"Die Widmung des Baumes als "Erna Kretschmann Linde' erfolgte am 9. November anlässlich des 90. Geburtstages von Erna Kretschmann im Rahmen einer Festveranstaltung", führt Gisela Ziehm weiter aus. 30 Menschen waren dabei gewesen.Damit ehrten die Bad Freienwalder die engagierte Naturschützerin und Ehrenbürgerin. Nach dem Tod von Kurt Kretschmann sei neben der Linde ihm zu Ehren eine Eiche gepflanzt worden.

Inzwischen hatte sich der Baum prächtig entwickelt und ist jetzt mehr als fünf Meter hoch. Mehrfach gab es schon Vandalismus an dem Schild, das neben dem Baum steht. "Wir sind entsetzt darüber, dass jemand nun auch den Baum stark geschädigt hat", ergänzt die Bad Freienwalderin, die die Tat als "sinnlos und hasserfüllt" geißelt, weil sie nicht im Vorbeigehen passiert sein könne. Dort habe jemand rohe Kräfte walten lassen. "Aber so, wie Erna Kretschmann. schwere Stürme in ihrem Leben bestanden hat und immer Optimistin blieb, hoffen wir dass der Baum vielleicht doch überlebt", hofft Gisela Ziehm.

Ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland sei am Montag extra aus Seelow nach Bad Freienwalde gekommen, um den Schaden in Augenschein zu nehmen, berichtet sie. Dort werde derzeit noch geprüft, ob der Baum einen Schutzanstrich gegen starke Sonneneinstrahlung bekommt. "Die einen sagen, es müsse dringend etwas getan werden, die anderen sagen, man solle es lassen, wie es ist", schildert Gisela Ziehm die widersprüchlichen Meinungsäußerungen.

Ob der Landkreis Ersatz für die Linde schafft, falls sie eingehen sollte, konnte Pressesprecher Thomas Berendt am Dienstag auf Anhieb nicht sagen.