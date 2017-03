Hauptmann-Büste am City Center

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Wie kann man die Öffentlichkeit stärker darauf hinweisen, dass Erkner Gerhart-Hauptmann-Stadt ist? Und wie lässt sich mithilfe Hauptmanns der Kulturstandort Erkner stärken? Diese Fragen treiben vor allem die Kommunalpolitiker seit Jahren um. Im Kulturausschuss brachte Lothar Eysser (SPD), neben Elvira Strauß (Linke) einer von zwei gleichberechtigten Sprechern des Gerhart-Hauptmann-Forums, am Montagabend eine neue Idee ins Spiel.

Neue Idee: Gerhart Hauptmann (hier auf einem Poster) als Werbung für die Stadt am oder im City Center. © MOZ/Martin Stralau

"In Erkner deutet wenig daraufhin, dass wir Gerhart-Hauptmann-Stadt sind. Als Forum könnten wir uns gut vorstellen, eine Büste Hauptmanns oder Ähnliches vor dem City-Center-Eingang aufzustellen. Frau Strauß würde dazu mal beim Investor des Centers nachfragen", sagte er. Ronny Wuttke (SPD) wandte ein, dass es besser wäre, einen anderen Standort zu wählen, beispielsweise drinnen vor dem Kaufland, "da 80 Prozent der Kunden des City Centers von der anderen Seite über die Garage kommen". Eysser zeigte sich offen für diesen Vorschlag, verwies aber darauf, dass der Investor des Centers erst einmal grundsätzlich mitspielen müsse. Elvira Strauß ergänzte, dass die Idee nicht zwingend an Hauptmann selbst gebunden sei, der vor oder im Center dargestellt würde. "Es könnte auch eine Figur aus seinen Werken sein."

Vom Eigentümer des Centers, der Günther Lehmann GmbH & Co KG aus Karlsruhe, gab es zu der Idee am Dienstag keine verbindliche Aussage. Auf MOZ-Anfrage hieß es, man müsse sich dazu noch austauschen.

In einem anderen Punkt beim Thema Vermarktung durch Hauptmann sind die Ausschuss-Mitglieder indes weiter gekommen. So fand eine von SPD, Linke und CDU eingebrachte Beschlussvorlage eine deutliche Mehrheit, die den Stadtverordneten folgende Beschlüsse empfiehlt. "Die Stadt führt den Namenszusatz ,Gerhart-Hauptmann-Stadt'" und "Die Ortseingangstafeln sind mit dem Namenszusatz zu versehen". Der erste Teil war zwar bereits 2012 von den Stadtverordneten beschlossen worden. Doch da galt die gesetzliche Vorschrift noch nicht, die jetzt in der Kommunalverfassung geregelt ist.