Heimteam jubelt nach furioser Aufholjagd

Wittstock (MZV) Auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze haben sich die A-Junioren-Handballer des FK Hansa Wittstock vorgearbeitet. Nach der klaren Niederlage der in der Vorwoche in Bernau gelang am Sonnabend im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten um Platz zwei, dem SV Eichstädt, ein zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltener Triumph. Durch eine furiose Aufholjagd gelang am Ende ein knapper 26:25 (10:14)-Erfolg.

Zu wenig Gegenwehr: In der ersten Halbzeit ließen die Wittstocker den Gast aus Eichstädt vor dem eigenen Kasten zu leicht zum Abschluss kommen.

Obwohl sich alle Spieler viel vorgenommen hatten, gelang den Gastgebern in der ersten Halbzeit fast gar nichts. Trotz gefälligem Spiel fehlte der direkte Zug zum Tor. Und wenn sich klare Tormöglichkeiten ergaben, wurden die Würfe vom sehr guten Eichstädter Keeper Jonathan Hagen pariert. So ging es mit einem 10:14-Rückstand in die Kabine.

Nachdem in der Pause die Defizite deutlich angesprochen wurden, ging der erhoffte Ruck durch Hansa-Mannschaft. Im zweiten Durchgang gab es folglich erfolgreiche Angriffe, mit hohem Tempo und konzentriertem Abschluss. Die Wittstocker kamen Tor um Tor näher. Immer wieder fanden die Hansa-Youngster Mittel, um die Eichstädter Abwehr zu knacken. Auch die eigene Defensive stabilisierte sich zusehends. So konnte Hansa erstmalig zwei Minuten vor dem Ende in Führung gehen - und den Vorsprung bis zum Endstand von 26:25 behaupten.

Hansa ist Tabellendritter mit 8:4 Punkten, hinter Eichstädt (10:4) und Spitzenreiter Bernau (12:2). Am Sonnabend ist der Vierte Pritzwalk zu Gast in der Stadthalle (Anwurf 13 Uhr).

Wittstock: Moritz Müller/Maximilian Telschow - Tim Geisendorf, Jan-Ole Ahrend (12), Felix Gratzkowski (9), David Ramin (1), Johannes Ahrend (1), Karsten Mühmer (3), Maximilian Müller, René Willführ

Eichstädt: Jonathan Hagen - Simon Schulzky (1), Niklas Schneider (10), Tim Fichtelmann (6), Tim Schneider (3), Dore Schünemann (1), Björn Berensmann (3), Ole Bethge (1)