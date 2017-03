Jubiläen für Konfirmanden

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Evangelische Kirchengemeinde Storkower Land führt am 14. Mai eine Jubiläumskonfirmation durch. Zur "Goldenen Konfirmation" sind alle eingeladen, die 1967 konfirmiert wurden, und zur "Diamantenen Konfirmation" all jene, bei denen es bereits zehn Jahre zuvor so weit war. An der Feierlichkeit teilnehmen dürfen auch Gemeindemitglieder, die nicht in Storkow (mit Selchow, Görsdorf und Groß Schauen) konfirmiert wurden, aber heute dort leben. Anmeldung im Gemeindebüro oder unter Tel. 033678 72812.